Трансфер Забарного: ПСЖ прискорює перемовини щодо купівлі найдорожчого гравця збірної України

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) готовий прискорити переговори щодо трансферу центрального захисника англійського "Борнмута" і збірної України Іллі Забарного. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію одного з найавторитетніших світових футбольних журналістів-інсайдерів Фабріціо Романо у соцмережі Х.

Попри повідомлення, що раніше лондонський "Тоттенгем" включився у боротьбу за Забарного, за словами Романо, цей футбольний клуб "ніколи не виявляв серйозного інтересу до гравця".

"Забарний хоче [перейти в] ПСЖ, і зараз обговорюються додаткові умови контракту з "Борнмутом". Майже все готово", – додав журналіст.

Кар'єра Іллі Забарного

Ілля Забарний народився 1 вересня 2002 року у Києві.

Клубна кар’єра:

ФК "Динамо Київ" (2020–2023)

д ебютував у першій команді у віці 18 років ;

ш видко став основним гравцем ;

в олодар Кубка та Суперкубка України ;

г рав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

ФК "Борнмут" (з 2023 року)

п ереїхав до Англії у січні 2023 року (спочатку підписав контракт до 30 червня 2028 року , а потім продовжив його до кінця червня 2029 року) ;

сума трансферу становила €22 ,7 млн ;

с тав першим українцем в історії " Бо рнмута";

р егулярно виходить у стартовому складі ;

м инулого сезону відзначився однією гольовою передачею у 39 матчах за клуб.

Участь у збірній України

Дебютував у національній збірній у жовтні 2020 року у 18-річному віці. Був учасником Євро-2020, де зіграв усі матчі, і є одним із наймолодших центрбеків на турнірі. Постійний гравець основи — понад 30 матчів за збірну.

В яку суму оцінюють Іллю Забарного

Один з найбільших порталів на футбольну тематику Transfermarkt оцінює 22-річного Забарного у 42 млн євро, що станом на зараз робить його найдорожчим гравцем збірної України. Понад 10 млн євро "коштують" ще вісім футболістів національної збірної. Михайла Мудрика в цьому списку немає.

Найдорожчим футболістом збірної України за сумою трансферу є Михайло Мудрик. У січні 2023 року він перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" за фіксовану суму €70 млн, з бонусами до €30 млн – загалом до €100 млн. Це – найдорожчий трансфер українського футболіста в історії. Однак Михайло Мудрик потрапив у допінг-скандал, хоча справа ще не закрита. Він поки не отримував окремої дискваліфікації саме з національної збірної України, але тимчасово відсторонений від участі у всіх футбольних матчах, включно зі збірною. Майбутній трансфер Забарного може поставити його на друге місце у цьому переліку.

У липні Забарний увійшов до топ-10 центральних захисників світу із найвищою оціночною вартістю за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). Фахівці цього центру оцінили гравця збірної України у 67,1 млн євро – це шостий показник серед центральних захисників у світі.

Раніше телеграм-канал "Динамо Київ Inside" повідомляв, що 20% від перепродажу футболіста, які зазначені у трансфері Забарного з "Динамо" у "Борнмут", є основною перешкодою для завершення угоди англійців з ПСЖ. Кияни зможуть отримати 1/5 частину грошей у будь-якому випадку, тому "Борнмут" нібито завищує планку "плюс 20%" до реальної вартості гравця.