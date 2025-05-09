У действующего министра хотят конфисковать элитную квартиру, записанную на его тещу: о ком идет речь

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать часть стоимости квартиры, в которой проживает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, но оформленная на его тещу.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

САП требует конфисковать имущество родственницы министра

Отмечается, что речь об элитной квартире в Киеве стоимостью более 9,3 млн грн, которой, по данным следствия, фактически пользовалась семья должностного лица еще до официальной аренды.

"8 мая 2025 года прокурором САП по материалам НАБУ, Национального агентства по предотвращению коррупции и на основании самостоятельно полученных доказательств, с учетом информации агентства расследования Следствие.Инфо, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованной части актива, оформленной на родстве части или его стоимости в доход государства", — говорится в сообщении.

Установлено, что родственница чиновника в 2021 году приобрела в частную собственность квартиру площадью более 170 м2 в одном из элитных жилых комплексов в Киеве общей стоимостью 300 000 долларов.

С 2023 года должностное лицо начало вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены.

В то же время, отметили в САП, собранные доказательства указывают на то, что он и его семья начали использовать этот объект гораздо раньше.

"Понимая, что пользование таким дорогостоящим жильем рано или поздно привлечет внимание, жена чиновника и ее мать в августе 2023 года заключили договор аренды этой квартиры. Анализом движения средств на счете матери выявлено значительное количество платежных операций, указывающих на то, что этим карточным счетом находилась в Украине", — добавили в САП.

При этом министр отрицал свою и жену материальную причастность к приобретению этого объекта.

Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении ссуды на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами.

Прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованной части актива и ее взыскании или взыскании ее стоимости, которая составляет более 9,3 млн грн, в доход государства.

О ком речь

В САП не называют фамилии чиновника, но в Центре противодействия коррупции отмечают, что речь идет о министре агрополитики Виталие Ковале и его теще Галине Баранюк, в квартире которой министр проживает вместе с семьей.

В сентябре 2024 года "Следство.Инфо" обнародовало расследование, по которому Коваль проживает в квартире на 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиумкласса стоимостью почти 18 миллионов гривен, принадлежащей его теще-пенсионерке.

Сам Коваль на запросы расследователей не ответил, но в ноябре 2024 года сказал в эфире "Общественного", что ждет профессионального ответа компетентных органов, и посоветовал не говорить об информации, полученной "где-то и откуда-то".

Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024, до этого он возглавлял Фонд государственного имущества, а еще раньше четыре года работал председателем Ровенской обладминистрации.