У чинного міністра хочуть конфіскувати елітну квартиру, яка записана на його тещу: про кого йдеться

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати частину вартості квартири, в якій проживає міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, але яка оформлена на його тещу.

Про це повідомляє пресслужба САП.

САП вимагає конфіскувати майно родички міністра

Зазначається, що мова про елітну квартиру в Києві вартістю понад 9,3 млн грн, якою, за даними слідства, фактично користувалась родина посадовця ще до її офіційної оренди.

"8 травня 2025 року прокурором САП за матеріалами НАБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування Слідство.Інфо, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на родичку чинного міністра аграрної політики та продовольства України, та стягнення цієї частини чи її вартості в дохід держави", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що родичка посадовця у 2021 році набула у приватну власність квартиру площею понад 170 м2 в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 300000 доларів.

З 2023 року посадовець почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.

Водночас, зауважили в САП, зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше.

"Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні", - додали у САП.

При цьому міністр заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.

Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості коштом законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і її стягнення чи стягнення її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави.

Про кого мова

У САП не називають прізвища посадовця, але у Центрі протидії корупції зауважують, що мова йде про міністра агрополітики Віталія Коваля та його тещу Галину Баранюк, в квартирі якої міністр проживає разом із родиною.

У вересні 2024 року "Слідство.Інфо" оприлюднило розслідування, за яким Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу вартістю майже 18 мільйонів гривень, яка належить його тещі-пенсіонерці.

Сам Коваль на запити розслідувачів не відповів, але в листопаді 2024 року сказав у ефірі "Суспільного", що чекає на фахову відповідь компетентних органів, і порадив не говорити про інформацію, отриману "десь і звідкись".

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обладміністрації.