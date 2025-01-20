Украина должна постепенно увеличивать долю биоэтанола в топливе — министр Коваль

С 1 мая 2025 года в каждом литре бензина должно содержаться минимум 5% биоэтанола, и со временем эта доля должна увеличиваться. Нововведение создаст в Украине спрос на топливо, полученное из органического сырья, и будет стимулировать украинских аграриев инвестировать в эту перерабатывающую отрасль, рассказал министр агрополитики Виталий Коваль в комментарии Delo.ua.

"У нашей страны нет своей большой нефтедобычи. Поэтому мы должны двигаться к увеличению доли биоэтанола в бензине. Про свыше 5% сейчас не говорю: давайте сначала адаптируем бизнес и население к этому показателю. Мы, увидим как будет двигаться бизнес, и дальше уже будем думать по увеличение этой доли. Однако я уверен, что бизнес заинтересуется этой нишей, и начнет сам ее развивать", — рассказал министр.

Он добавляет, что примером для Украины должна быть Бразилия, которая является мировым лидером в использовании биоэтанола для транспорта. Приблизительно 20% автомобильного горючего в этой стране — биоэтанол, произведенный из кукурузы или сахарного тростника. Кроме того, большая часть сельхозтехники в этой стране работает на биотопливе.

Кроме биоэтанола, в Украине должен производиться биодизель, уточняет Виталий Коваль. Его основой является растительное масло, поэтому строительство биодизельных заводов позволит задействовать переработку излишков масла в Украине.

"Производство биодизеля — сложный и дорогостоящий проект. Но я надеюсь, что кто-то из операторов топливного рынка эту идею подхватит и реализует, потому что это о нашей энергонезависимости. Украина ежегодно импортирует почти 8 млн тонн нефтепродуктов, из них треть потребляют аграрии. Мы должны развивать циркулярную экономику, замещая часть импорта продуктами агропереработки", — констатировал глава Минагро.

Напомним, Украина может перерабатывать 50 млн тонн урожая, для этого требуется 15 млрд грн инвестиций. Об этом Виталий Коваль рассказал в эксклюзивном интервью Delo.ua.