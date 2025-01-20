Україна має поступово збільшувати частку біоетанолу в паливі — міністр Коваль

З 1 травня 2025 року в кожному літрі бензину має міститися 5% біоетанолу, і з часом ця частка має збільшуватися. Нововведення створить в Україні попит на паливо, отримане з органічної сировини, і стимулюватиме українських аграріїв інвестувати в цю переробну галузь, розповів міністр агрополітики України Віталій Коваль в коментарі Delo.ua.

"Наша країна не має свого великого нафтовидобутку. Тому точно маємо рухатись до збільшення частки біоетанолу в бензині. Про понад 5% зараз не кажу: давайте спочатку адаптуємо бізнес та населення до цього показника. Ми, побачимо як рухатиметься бізнес, і далі вже думатимемо по збільшення цієї частки. Проте я впевнений, що бізнес зацікавиться цією нішею, і почне сам її розвивати", — розповів міністр.

Він додає, що прикладом для України має бути Бразилія, яка є світовим лідером у використанні біоетанолу для транспорту. Приблизно 20% автомобільного пального в цій країні — біоетанол, вироблений з кукурудзи або цукрової тростини. Крім того, велика частка сільгосптехніки в цій країні працює на біопаливі.

Крім біоетанолу, в Україні має вироблятися біодизель, уточнює Віталій Коваль. Його основою є рослинна олія, тому побудова біодизельних заводів дозволить задіяти до переробки надлишки олії в Україні.

"Виробництво біодизелю — складний і дорогий проєкт. Але я сподіваюсь, що хтось з операторів паливного ринку цю ідею підхопить і зробить, тому що це про нашу енергонезалежність. Україна щорічно імпортує майже 8 млн тонн нафтопродуктів, з них третину споживають аграрії. Ми маємо розвивати циркулярну економіку, заміщуючи частину імпорту продуктами агропереробки", — констатував голова Мінагро.

Нагадаємо, Україна може переробляти 50 млн тонн врожаю, для цього потрібно 15 млрд грн інвестицій. Про це Віталій Коваль розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.