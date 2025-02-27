Украина и мировые производители объединились против импорта поддельного алкоголя

Государственная таможенная служба Украины подписала Меморандум о сотрудничестве с Альянсом по борьбе с контрафактными алкогольными напитками (Alliance Against Counterfeit Spirits, AACS).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Эта организация объединяет две трети ведущих мировых производителей крепкого алкоголя, включая Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff), Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia) и другие.

AACS действует более чем в 20 странах мира, сотрудничая с правительствами и таможенными органами для борьбы с нелегальным производством алкоголя и усиления контроля на границах. Подписание Меморандума позволит вывести борьбу с контрафактной продукцией на новый уровень, внедряя современные методы проверки товаров при пересечении таможенной границы Украины. Также предусмотрено обучение таможенников методам идентификации поддельной продукции.

Глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев подчеркнул, что контрафактный алкоголь не только наносит ущерб экономике, но и представляет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. Сотрудничество с AACS поможет таможенным органам более эффективно противодействовать незаконному обороту спиртного.

"Таможенная служба принимает меры для того, чтобы иностранные производители, реализующие свою продукцию на украинском рынке, могли осуществлять свою деятельность максимально прогнозируемо. Обмен информацией с Альянсом и усиление контроля на границе позволят таможне эффективно противодействовать подделкам", — отметил Звягинцев.

Глава AACS Мэтью Прот подчеркнул, что поддельные алкогольные напитки ежегодно становятся причиной многочисленных отравлений в разных странах.

"Производители поддельных товаров стали очень гибкими, они постоянно подстраиваются под обстоятельства. Поэтому сотрудничество с таможенной службой является ключевой возможностью для нас получить преимущество в этом противостоянии с фальсификаторами. Мы рады расширить сотрудничество с Украиной, которая, несмотря на сложные условия, продолжает противодействовать перемещению контрафакта".

Следует отметить, что за первые 10 месяцев 2024 поступления от акцизов и налога на добавленную стоимость из сектора ликероводочной продукции существенно выросли, превысив на 43,5% показатели аналогичного периода 2021 года.