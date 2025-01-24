Кабмин одобрил создание реестра мест хранения алкоголя и табака: когда он заработает

Кабинет министров 24 января принял постановление об утверждении порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Об этом сообщает Министерство финансов.

"Регистрация мест хранения в Едином реестре критически важна для легальной деятельности предприятий в сфере обращения подакцизных товаров в Украине. Это будет способствовать повышению прозрачности оборота таких товаров и обеспечит контроль за их хранением на территории Украины", — отмечают в ведомстве.

Постановление принято во исполнение закона от 18 июня 2024 года о госрегулировании производства и обращения этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива. Новый реестр будет касаться всего перечисленного, кроме топлива.

Под местом хранения закон понимает именно такие места хранения указанных товаров и сырья, сведения о местонахождении которых внесены в соответствующий реестр. В целом он будет содержать информацию о:

субъектах хозяйствования (наименование, код ЕГРПОУ, адрес); местонахождении мест хранения; индивидуальном номере места хранения; номере лицензии на производство и обращение подакцизных товаров; дате внесения и исключения мест хранения из реестра.

Внесение изменений или исключение мест из реестра будет производиться по результатам рассмотрения заявлений или на основании решений суда, а также на основании сведений Единого реестра лицензиатов в случае прекращения или истечения срока действия лицензии на право ведения соответствующего вида хоздеятельности.

Предусмотрено, что выписки из реестра, в том числе в электронной форме, будут налогоплательщикам предоставляться в течение одного дня, причем бесплатно. Реестр мест хранения начнет функционировать через 60 дней со дня вступления в силу нынешнего постановления.

В то же время в Минфине обращают внимание, что склады временного хранения, таможенные склады и другие помещения, предназначенные для хранения товаров под таможенным контролем в соответствии с Таможенным кодексом, внесению в новый реестр не подлежат.

Напомним также, что в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "еАкциз". Ожидается, что ее тестирование начнется в марте 2025 года, а официальный запуск запланирован на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.