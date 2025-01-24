Уряд схвалив створення реєстру місць зберігання алкоголю і тютюну: коли він запрацює

Кабінет міністрів 24 січня прийняв постанову про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Реєстрація місць зберігання в Єдиному реєстрі є критично важливою для легальної діяльності підприємств у сфері обігу підакцизних товарів в Україні. Це сприятиме підвищенню прозорості обігу таких товарів і забезпечить контроль за їх зберіганням на території України", - зазначають у відомстві.

Постанову ухвалено на виконання закону від 18 червня 2024 року про державне регулювання виробництва і обігу етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального. Новий реєстр стосуватиметься всього переліченого, окрім пального.

Під місцем зберігання закон розуміє саме такі місця зберігання зазначених товарів та сировини, відомості про місцезнаходження яких внесено до відповідного реєстру. Загалом він міститиме інформацію про:

суб'єкти господарювання (найменування, код ЄДРПОУ, адреса); місцезнаходження місць зберігання; індивідуальний номер місця зберігання; номери ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів; дати внесення та виключення місць зберігання з реєстру.

Внесення змін або виключення місць з реєстру здійснюватиметься за результатами розгляду заяв або на підставі рішень суду, а також на підставі відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів у разі припинення чи закінчення строку дії ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності.

Передбачено, що витяги з реєстру, у тому числі в електронній формі, платникам податків надаватимуться протягом одного дня, причому безоплатно. Реєстр місць зберігання почне функціонувати через 60 днів з дня набрання чинності цією постановою.

Водночас у Мінфіні звертають увагу, що склади тимчасового зберігання, митні склади та інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу, внесенню до нового реєстру не підлягають.

Нагадаємо також, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "еАкциз". Очікується, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.