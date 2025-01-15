Уряд ініціює зміни в адмініструванні продажу пального та спирту: що саме пропонується

Кабінет міністрів пропонує внести до Податкового кодексу низку змін щодо роботи системи електронного адміністрування продажу пального та етилового спирту та удосконалення адміністрування акцизного податку. Відпвідний законопроєкт було внесено до Верховної Ради 14 січня, він отримав №12408.

Так, для забезпечення належного контролю за обігом пального пропонується відображати в системі власників пального. Якщо ж пальне, яке знаходиться на складі, змінюватиме власника, повинна буде складатися відповідна акцизна накладна.

Як вказує уряд у пояснювальній записці до законопроєкту, відсутність наразі в системі інформації про власників пального не забезпечує належного контролю за обігом та уможливлює проведення фіктивних операцій з ним.

Передбачається можливість приведення лімітів пального та спирту в системі, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, у відповідність до фактичних обсягів пального та спирту на акцизному складі за рішенням контролюючого органу за результатами перевірки.

Кабмін пояснює, що зараз робота е-системи побудована виключно на підставі документів, які складаються розпорядниками акцизних складів, і у випадку формування схемного податкового кредиту з ПДВ наразі не виключена можливість реєструвати акцизні накладні на неіснуючі обсяги пального, які одночасно продані за готівку іншим споживачам.

Також можлива ситуація, коли складі відсутні резервуари та/або немає достатньої їх місткості для зберігання пального. Зі свого боку контролюючі органи наразі не мають достатнього законодавчого інструментарію аби завадити вказаним порушенням, у тому числі щодо приведення даних про обсяги пального в системі до фактичних залишків складі.

За зберігання пального або спирту без реєстрації для платників акцизу передбачено введення відповідальності. Якщо при перевірці фактичні обсяги не будуть відповідати даним в системі при відсутності документів, які б це пояснювали, відповідальність передбачено також.

Для розпорядників акцизних складів, де здійснюється переробка нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, очищення коксового газу, пропонується запровадити необхідність подання разом з декларацією з акцизного податку довідки. У ній повинні будуть зазначатися загальні обсяги отримання, імпорту та використання за місяць сировини для виробництва пального та залишки сировини й пального.

Законопроєкт також уточнює застосування процедури формування переліку транспорту, яким перевозиться пальне або спирт, зокрема, на підставі заявок на поповнення залишку пального або спирту, зареєстрованих в системі.

Передбачено анулювання реєстрації акцизного складу за рішенням контролюючого органу в разі припинення або закінчення дії ліцензії (для пального) або відсутності складу за його місцезнаходженням.

Також реєстрацію анулюватимуть, якщо на складі немає в наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту та/або зареєстрованих масових витратомірів, немає технологічної схеми їх встановлення, жодного введеного в експлуатацію резервуара для пального, зареєстрованих рівнемірів-лічильників рівня пального на введеному в експлуатацію резервуарі та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу.

Наразі ж скасувати реєстрацію акцизних складів, що не відповідають таким умовам, можливо лише за заявою самого розпорядника, що дозволяє їм продовжувати функціонувати попри невідповідність вимогам.

Документ містить уточнення способу передачі даних з витратомірів-лічильників та/або рівнемірів-лічильників безпосередньо засобами електронного зв’язку, в тому числі у випадку відсутності зв’язку чи технічних можливостей передачі інформації та під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування самого пристрою.

Пропонується встановити однакові правила складання акцизних накладних при продажі пального та спирту, зокрема запровадити складення зведеної накладної не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту за кожним складом особою, яка реалізує спирт для власного споживання чи промислової переробки.

Також зведена накладна складатиметься щодо обсягу, втраченого у межах або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені чи з інших природних причин, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

Законопроєкт передбачає і встановлення виключного переліку випадків, при яких акцизні накладні та розрахунки коригування не приймаються та не реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Уточнюються й правила адміністрування акцизного податку щодо вантажівок, переобладнаних у легкові автомобілі, зокрема в частині отримання контролюючим органом інформації про реєстрацію чи перереєстрацію таких автомобілів, визначення дати виникнення податкових зобов’язань при таких операціях та виключення необхідності щомісячного подання податкових декларацій з акцизного податку з таких операцій.

Крім того, передбачено виключення необхідності щомісячного подання податкових декларацій імпортерами електроенергії нарівні з вже наявною нормою для імпортерів пального, автобусів, мотоциклів, легкових авто, вантажівок та кузовів для автомобілів.

Зазначається, що метою документу є виявлення фіктивних операцій та можливості коригування контролюючими органами відображених платниками акцизного податку даних у системі щодо залишків пального та спирту в разі виявлення їх невідповідності, а також посилення контролю за сплатою акцизного податку з продажу пального та спирту.

Запропоновано встановити, що цей закон у разі прийняття набере чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування. Для цього, нагадаємо, його після схвалення парламентом у цілому має підписати президент. Наразі ж, станом на 15 січня, документ вже направлено на розгляд у профільному комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев.