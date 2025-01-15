Кабмин инициирует изменения в администрировании продаж топлива и спирта: что именно предлагается

Кабинет министров предлагает внести в Налоговый кодекс ряд изменений относительно работы системы электронного администрирования продажи горючего и этилового спирта и усовершенствования администрирования акцизного налога. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную Раду 14 января, он получил №12408.

Так, для обеспечения надлежащего контроля за оборотом топлива предлагается отражать в системе владельцев горючего. Если же горючее, находящееся на складе, будет менять владельца, должна будет составляться соответствующая акцизная накладная.

Как указывает правительство в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие в настоящее время в системе информации о владельцах топлива не обеспечивает надлежащего контроля за оборотом и делает возможным проведение фиктивных операций с ним.

Предусматривается возможность приведения лимитов топлива и спирта в системе, на которые плательщик может зарегистрировать акцизные накладные, в соответствии с фактическими объемами горючего и спирта на акцизном складе по решению контролирующего органа по результатам проверки.

Кабмин объясняет, что сейчас работа е-системы построена исключительно на основании документов, составляемых распорядителями акцизных складов, и в случае формирования схемного налогового кредита по НДС не исключена возможность регистрации акцизных накладных на несуществующие объемы горючего, одновременно продаваемые за наличные другим потребителям.

Также возможна ситуация, когда на складе отсутствуют резервуары и/или нет достаточной их емкости для хранения горючего. Со своей стороны контролирующие органы пока не имеют достаточного законодательного инструментария, чтобы помешать указанным нарушениям, в том числе относительно приведения данных об объемах топлива в системе к фактическим остаткам на складе.

За хранение горючего или спирта без регистрации для плательщиков акциза предусмотрено введение ответственности. Если при проверке фактические объемы не будут соответствовать данным в системе при отсутствии объясняющих документов, ответственность предусмотрена также.

Для распорядителей акцизных складов, где осуществляется переработка нефти, газового конденсата, природного газа и их смеси, очистка коксового газа, предлагается ввести необходимость представления вместе с декларацией по акцизному налогу справки. В ней должны будут указываться общие объемы получения, импорта и использования за месяц сырья для производства топлива, остатки сырья и топлива.

Законопроект также уточняет применение процедуры формирования перечня транспорта, которым перевозится топливо или спирт, в частности, на основании заявок на пополнение остатка топлива или спирта, зарегистрированных в системе.

Предусмотрено аннулирование регистрации акцизного склада по решению контролирующего органа в случае прекращения или окончания действия лицензии (для горючего) или отсутствия склада по его местонахождению.

Также регистрацию будут аннулировать, если на складе отсутствуют зарегистрированные расходомеры-счетчикы спирта и/или зарегистрированные массовые расходомеры, нет технологической схемы их установки, нет ни одного введенного в эксплуатацию резервуара для горючего, нет зарегистрированных уровнемеров-счетчиков уровня горючего на введенном в эксплуатацию резервуаре и/или расходомера-счетчика на месте отпуска горючего наливом с акцизного склада.

Ныне же отменить регистрацию акцизных складов, не соответствующих таким условиям, возможно только по заявлению самого распорядителя, что позволяет им продолжать функционировать несмотря на несоответствие требованиям.

Документ предусматривает уточнение способа передачи данных с расходомеров-счетчиков и/или уровнемеров-счетчиков непосредственно средствами электронной связи, в том числе в случае отсутствия связи или технических возможностей передачи информации и при выходе из строя, проведении поверки или калибровки самого устройства.

Предлагается установить одинаковые правила составления акцизных накладных при продаже горючего и спирта, в частности ввести составление сводной накладной не позднее последнего дня отчетного месяца на общий объем спирта по каждому складу лицом, реализующим спирт для собственного потребления или промышленной переработки.

Также сводная накладная будет составляться на объем, утерянный в пределах или сверх установленных норм потерь, испорченный, уничтоженный, в том числе в результате аварии, пожара, наводнения или по другим естественным причинам, а также в результате испарения в процессе производства, обработки, переработки, хранения или транспортировки в течение отчетного месяца.

Законопроект предусматривает и установление исключительного перечня случаев, при которых акцизные накладные и расчеты корректировки не принимаются и не регистрируются в Едином реестре акцизных накладных.

Уточняются и правила администрирования акцизного налога относительно грузовиков, переоборудованных в легковые автомобили, в частности в части получения контролирующим органом информации о регистрации или перерегистрации таких автомобилей, определения даты возникновения налоговых обязательств при таких операциях и исключения необходимости ежемесячного представления налоговых деклараций по акцизному налогу с таких операций.

Кроме того, предусмотрено исключение необходимости ежемесячной подачи налоговых деклараций импортерами электроэнергии наравне с уже имеющейся нормой для импортеров топлива, автобусов, мотоциклов, легковых авто, грузовиков и кузовов для автомобилей.

Отмечается, что целью документа является выявление фиктивных операций и введение возможности корректировки контролирующими органами отраженных плательщиками акцизного налога данных в системе по остаткам горючего и спирта в случае выявления их несоответствия, а также усиление контроля за уплатой акцизного налога с продаж горючего и спирта.

Предложено установить, что этот закон в случае принятия вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. Для этого, напомним, его после одобрения парламентом в целом должен еще подписать президент. По состоянию же на 15 января документ уже направлен на рассмотрение в профильном комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев.