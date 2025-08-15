Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

48,51

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина может получить до €1 млрд от Европейского оборонного фонда в 2025 году благодаря статусу ассоциированной страны

Европейский оборонный фонд, грант, инвестиции
Украина присоединилась к Европейскому оборонному фонду. Фото с сайта Европарламента

Европейский оборонный фонд в этом году может выделить Украине 1 млрд евро. Это станет возможным благодаря статусу ассоциированной страны, полученной нашим государством в 2025 году. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на конференцию "Как получить грант для deep-tech стартапа: обзор новой возможности от ЕС".

Начальник отдела "Офис Горизонт Европа в Украине" Игорь Таранов отметил, что Европейский оборонный фонд финансирует инновации в сфере обороны, а в 2025 году при его поддержке Украина может получить около 1 млрд. евро. Это возможно благодаря тому, что Украина является ассоциированной страной и имеет право участвовать в конкурсах фонда на равных условиях с другими государствами.

Напомним, что Украина официально стала ассоциированным участником (partner) Европейского оборонного фонда (EDF) 30 апреля 2025 года. Именно в этот день Еврокомиссия сообщила, что впервые украинские оборонные предприятия смогут присоединяться к проектам Европейского оборонного фонда.

Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках программы EDF на 2024 год, и в то же время было впервые заявлено, что украинские компании могут участвовать в проектах фонда.

Достижения украинцев в привлечении финансирования по программе "Горизонт Европа"

Кроме того, Игорь Таранов добавил, что в новой программе "Горизонт Европа", которая продлится до декабря 2027 года, украинцы уже подали 2370 заявок, а полученное финансирование составило 63,55 млн евро. Это больше, чем в предыдущей рамочной программе.

"Средний уровень успешности сейчас выше, чем раньше, и составляет около 38%. Самыми активными участниками остаются заведения высшего образования, частные компании, научные учреждения и другие организации, активно ищущие партнеров и формирующие конкурентные консорциумы", — отмечает он.

Читайте также: в украинском стартапе Uspacy рассказали, как привлекли почти полмиллиона евро от инвесторов, среди которых Google и Glovo.

Автор:
Алик Сахно