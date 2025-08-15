Украина может получить до €1 млрд от Европейского оборонного фонда в 2025 году благодаря статусу ассоциированной страны

Европейский оборонный фонд в этом году может выделить Украине 1 млрд евро. Это станет возможным благодаря статусу ассоциированной страны, полученной нашим государством в 2025 году. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на конференцию "Как получить грант для deep-tech стартапа: обзор новой возможности от ЕС".

Начальник отдела "Офис Горизонт Европа в Украине" Игорь Таранов отметил, что Европейский оборонный фонд финансирует инновации в сфере обороны, а в 2025 году при его поддержке Украина может получить около 1 млрд. евро. Это возможно благодаря тому, что Украина является ассоциированной страной и имеет право участвовать в конкурсах фонда на равных условиях с другими государствами.

Напомним, что Украина официально стала ассоциированным участником (partner) Европейского оборонного фонда (EDF) 30 апреля 2025 года. Именно в этот день Еврокомиссия сообщила, что впервые украинские оборонные предприятия смогут присоединяться к проектам Европейского оборонного фонда.

Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в рамках программы EDF на 2024 год, и в то же время было впервые заявлено, что украинские компании могут участвовать в проектах фонда.

Достижения украинцев в привлечении финансирования по программе "Горизонт Европа"

Кроме того, Игорь Таранов добавил, что в новой программе "Горизонт Европа", которая продлится до декабря 2027 года, украинцы уже подали 2370 заявок, а полученное финансирование составило 63,55 млн евро. Это больше, чем в предыдущей рамочной программе.

"Средний уровень успешности сейчас выше, чем раньше, и составляет около 38%. Самыми активными участниками остаются заведения высшего образования, частные компании, научные учреждения и другие организации, активно ищущие партнеров и формирующие конкурентные консорциумы", — отмечает он.

