В июне Украина сократила экспорт молочной продукции в ЕС на 17%: какие причины

В прошедшем месяце было экспортировано 12,38 тыс. т молочных продуктов на сумму 45,63 млн дол. По отношению к маю натуральные объемы экспорта сократились на 17%, а по сравнению с июнем 2024 года выросли на 12%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Эксперт отмечает, что в июне Украина резко сократила экспорт молочных продуктов в ЕС на фоне неопределенности таможенных процедур и квот после отмены 5 июня Еврокомиссией автономных торговых мероприятий (АТЗ) для молока и молочной продукции из Украины. С 2022 года АТС позволяли отечественным перерабатывающим предприятиям поставлять свою продукцию в ЕС без квот и пошлин. До конца июня украинские компании воздерживались от поставок в Европу и занимали выжидательную позицию.

Главными экспортными категориями в денежном эквиваленте были:

м асло сливочное – 23%;

асло сливочное – 23%; к азеин – 24%;

азеин – 24%; мороженое – 18% ;



молоко и сливки, сгущенные – 17%.



ЕС и Украина согласовали новые квоты на экспорт украинской молочной продукции при условии постепенного перехода к стандартам ЕС до 2028 года. Еврокомиссия увеличила для украинских поставщиков квоты на сливочное масло с 5 до 7 тыс. т на сухое обезжиренное молоко – с 5 до 15,4 тыс. т и отменила квоты для сухого цельного молока, ферментированных и кисломолочных продуктов, в том числе для йогуртов и кефиров. В свою очередь, это способствовало восстановлению Украиной поставок молочных продуктов в Европу.

Относительно импорта – в июне Украина импортировала 4,46 тыс. т молочных продуктов на сумму 24,03 млн долл. По отношению к маю 2025 года натуральные объемы импорта сократились на 12%. Наибольшая часть от общих объемов импорта приходится на сыры (64%).

"Увеличение предложения и потребление импортных сыров в Украине усложняет реализацию продукции отечественных сыроделов на внутреннем рынке и давит на цены на молоко-сырье. Стабилизировать цены на молоко-сырье может ограничение импорта польских сыров в Украину и увеличение кэшбека на 30% для покупателей сыров отечественного производства", - пояснил Кухалейшвили.

Напомним, в июне выросли мировые цены на молочную продукцию. Индекс FAO на сливочное масло достиг рекордного уровня