У червні Україна скоротила експорт молочної продукції до ЄС на 17%: які причини

У минулому місяці було експортовано 12,38 тис. т молочних продуктів на суму 45,63 млн дол. Відносно травня натуральні обсяги експорту скоротилися на 17%, а порівняно з червнем 2024 року виросли на 12%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Експерт зауважує, в червні Україна різко скоротила експорт молочних продуктів в ЄС на фоні невизначеності щодо митних процедур та квот після відміни 5 червня Єврокомісією автономних торговельних заходів (АТЗ) для молока та молочної продукції з України. З 2022 року АТЗ дозволяли вітчизняним переробним підприємствам постачати свою продукцію в ЄС без квот та мит. До кінця червня українські компанії утримувалися від поставок в Європу і займали вичікувальну позицію.

Головними експортними категоріями в грошовому еквіваленті були:

м асло вершкове – 23%;

асло вершкове – 23%; к азеїн – 24%;

азеїн – 24%; м орозиво – 18%;



орозиво – 18%; м олоко та вершки, згущені – 17%.



Наразі ЄС та Україна погодили нові квоти на експорт української молочної продукції за умови поступового переходу до стандартів ЄС до 2028 року. Єврокомісія збільшила для українських постачальників квоти на масло вершкове з 5 до 7 тис. т, на сухе знежирене молоко – з 5 до 15,4 тис. т і скасувала квоти для сухого незбираного молоко, ферментованих та кисломолочних продуктів, у тому числі для йогуртів та кефірів. В свою чергу це посприяло відновленню Україною поставок молочних продуктів до Європи.

Щодо імпорту - в червні Україна імпортувала 4,46 тис. т молочних продуктів на суму 24,03 млн дол. Відносно травня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 12%. Найбільша частка від загальних обсягів імпорту припадає на сири (64%).

"Збільшення пропозиції та споживання імпортних сирів в Україні ускладнює реалізацію продукції вітчизняних сироварів на внутрішньому ринку та давить на ціни на молоко-сировину. Стабілізувати ціни на молоко-сировину може обмеження імпорту польських сирів в Україну та збільшення кешбеку на 30% для покупців сирів вітчизняного виробництва", — пояснив Кухалейшвілі.

Нагадаємо, у червні зросли світові ціни на молочну продукцію. Індекс FAO на вершкове масло досяг рекордного рівня