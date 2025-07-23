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В Киеве задержан администратор одного из крупнейших русскоязычных форумов киберпреступности

даркнет-форум
В Киеве арестовали администратора даркнет-форумов/Европол

В Киеве 22 июля правоохранители арестовали администратора xss.is – одного из самых влиятельных русскоязычных даркнет-форумов, более 20 лет служившего хабом для торговли похищенными данными, инструментами для взлома и другими незаконными услугами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европола.

Задержание стало результатом многолетнего расследования, начатого в 2021 году французской полицией в сотрудничестве с украинскими стражами порядка и при поддержке Европола.

По данным следствия, администратор форума заработал более 7 миллионов евро на предоставлении услуг киберпреступникам, включая рекламу, арбитраж споров и техническое сопровождение транзакций.

Форум xss.is, насчитывающий более 50 тысяч зарегистрированных пользователей, долгое время был одним из главных рынков в даркнете для злоумышленников со всего мира. Платформа также использовалась для координации действий, рекрутинга и продвижения преступной деятельности. Кроме того, подозреваемый руководил специализированной службой обмена сообщениями thesecure.biz, обеспечивавшей личное общение между киберпреступниками.

В оперативной фазе, которая началась в сентябре 2024 года, французские следователи совместно с украинскими коллегами создали виртуальный командный центр для координации действий и сбора доказательств. При задержании в Киеве Европол развернул мобильный офис для поддержки местной и французской команд. Полученные цифровые данные анализируются и могут стать ключевыми в расследованиях других киберпреступлений по всей Европе.

В Европоле отмечают, что эта операция тесно связана с выводами Оценки угрозы организованной киберпреступности (IOCTA), которая указывает на стремительный рост черного рынка похищенных данных. Такие платформы, как xss.is, обеспечивали киберпреступников инструментами, анонимностью и средой доверия, способствовавших их активности.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия.

Добавим, что в прошлом году Международная спецоперация Endgame, координируемая Европолом, нанесла мощный удар по преступным ботнетам и киберпреступникам, причастным к их распространению. В течение 27-29 мая силы правопорядка разных стран были сосредоточены на прекращении деятельности дропперов, включая IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot.

Автор:
Татьяна Гойденко