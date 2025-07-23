Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,20

49,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві затримали адміністратора одного з найбільших російськомовних форумів кіберзлочинності

даркнет-форум
У Києві заарештували адміністратора даркнет-форумів / Європол

У Києві 22 липня правоохоронці заарештували адміністратора xss.is – одного з найвпливовіших російськомовних даркнет-форумів, який понад 20 років слугував хабом для торгівлі викраденими даними, інструментами для злому та іншими незаконними послугами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європолу.

Затримання стало результатом багаторічного розслідування, розпочатого у 2021 році французькою поліцією у співпраці з українськими правоохоронцями та за підтримки Європолу.

За даними слідства, адміністратор форуму заробив понад 7 мільйонів євро на наданні послуг кіберзлочинцям, включно з рекламою, арбітражем суперечок та технічним супроводом транзакцій.

Форум xss.is, який налічує понад 50 тисяч зареєстрованих користувачів, тривалий час був одним із головних ринків у даркнеті для зловмисників з усього світу. Платформа також використовувалася для координації дій, рекрутингу та просування злочинної діяльності. Крім того, підозрюваний керував спеціалізованою службою обміну повідомленнями thesecure.biz, що забезпечувала приватне спілкування між кіберзлочинцями.

В оперативній фазі, яка розпочалась у вересні 2024 року, французькі слідчі спільно з українськими колегами створили віртуальний командний центр для координації дій та збору доказів. Під час затримання в Києві Європол розгорнув мобільний офіс для підтримки місцевої та французької команд. Отримані цифрові дані зараз аналізуються і можуть стати ключовими у розслідуваннях інших кіберзлочинів по всій Європі.

У Європолі наголошують, що ця операція тісно пов’язана з висновками цьогорічної Оцінки загрози організованої кіберзлочинності (IOCTA), яка вказує на стрімке зростання чорного ринку викрадених даних. Такі платформи, як xss.is, забезпечували кіберзлочинців інструментами, анонімністю та середовищем довіри, що сприяли їхній активності.

Наразі тривають подальші слідчі дії.

Додамо, що минулого року Міжнародна спецоперація Endgame, координована Європолом, завдала потужного удару по злочинних ботнетах і кіберзлочинцях, причетних до їх розповсюдження. Протягом 27-29 травня сили правопорядку різних країн були зосереджені на припиненні діяльності дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee та Trickbot.

Автор:
Тетяна Гойденко