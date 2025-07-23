У Києві затримали адміністратора одного з найбільших російськомовних форумів кіберзлочинності

У Києві 22 липня правоохоронці заарештували адміністратора xss.is – одного з найвпливовіших російськомовних даркнет-форумів, який понад 20 років слугував хабом для торгівлі викраденими даними, інструментами для злому та іншими незаконними послугами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європолу.

Затримання стало результатом багаторічного розслідування, розпочатого у 2021 році французькою поліцією у співпраці з українськими правоохоронцями та за підтримки Європолу.

За даними слідства, адміністратор форуму заробив понад 7 мільйонів євро на наданні послуг кіберзлочинцям, включно з рекламою, арбітражем суперечок та технічним супроводом транзакцій.

Форум xss.is, який налічує понад 50 тисяч зареєстрованих користувачів, тривалий час був одним із головних ринків у даркнеті для зловмисників з усього світу. Платформа також використовувалася для координації дій, рекрутингу та просування злочинної діяльності. Крім того, підозрюваний керував спеціалізованою службою обміну повідомленнями thesecure.biz, що забезпечувала приватне спілкування між кіберзлочинцями.

В оперативній фазі, яка розпочалась у вересні 2024 року, французькі слідчі спільно з українськими колегами створили віртуальний командний центр для координації дій та збору доказів. Під час затримання в Києві Європол розгорнув мобільний офіс для підтримки місцевої та французької команд. Отримані цифрові дані зараз аналізуються і можуть стати ключовими у розслідуваннях інших кіберзлочинів по всій Європі.

У Європолі наголошують, що ця операція тісно пов’язана з висновками цьогорічної Оцінки загрози організованої кіберзлочинності (IOCTA), яка вказує на стрімке зростання чорного ринку викрадених даних. Такі платформи, як xss.is, забезпечували кіберзлочинців інструментами, анонімністю та середовищем довіри, що сприяли їхній активності.

Наразі тривають подальші слідчі дії.

Додамо, що минулого року Міжнародна спецоперація Endgame, координована Європолом, завдала потужного удару по злочинних ботнетах і кіберзлочинцях, причетних до їх розповсюдження. Протягом 27-29 травня сили правопорядку різних країн були зосереджені на припиненні діяльності дропперів, зокрема IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee та Trickbot.