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В "Метинвесте" рассказали, как их новый завод в Италии будет связан с украинскими производствами
Коммерческий директор группы Рината Ахметова "Метинвест" Дмитрий Николаенко рассказал, что на новый завод, который компания строит в итальянском городе Пембино, будут поставлять сырье и полуфабрикаты из украинских предприятий компании. Об этом топ-менеджер рассказал в интервью для проекта FAQ talks
"Связь с украинскими предприятиями будет обеспечиваться из-за поставок сырья, в частности чугуна, а в будущем – HBI-брикетов из нашей железной руды из Кривого Рога. Это позволит создать синергию", — сказал Николаенко.
Он добавил, что опыт, полученный в Италии, будет полезен модернизации украинских комбинатов, включая технологические решения и проектный менеджмент.
Топменеджер также отметил, что строительство завода в Италии не изменит позиции украинских производителей как европейских, но значительно усилит присутствие Украины и Метинвеста на рынке. Италия – крупный импортер, закупающий до 5 млн тонн стали, в том числе вне ЕС.
"Метинвест" построит современный завод по производству "зеленой" стали в Италии.
В ноябре 2024 года Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о сотрудничестве, которое предусматривает строительство крупного завода по производству "зеленой" стали в Пембино. Проект оценивается в 2,5 млрд. евро.
Проект предполагает создание одного из самых современных заводов по производству "зеленой" стали в Европе мощностью 2,7 млн. тонн в год. Завод будет использовать технологии на основе электродуговых печей и вторсырья, в частности лома, чугуна и железа прямого восстановления, которые будут поставляться из Украины.
Италия импортирует около 6 миллионов тонн стальной продукции, поэтому целью проекта является уменьшение зависимости страны от импорта и создание новых возможностей для трудоустройства в регионе Пембино. Строительство планируется начать в начале 2025 года, а производство стали – в конце 2027 года.