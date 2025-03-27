- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В "Метінвесті" розповіли, як їх новий завод в Італії буде пов'язаний з українськими виробництвами
Комерційний директор групи Ріната Ахметова "Метінвест" Дмитро Ніколаєнко розповів, що на новий завод, який компанія будує в італійському місті Пйомбіно постачатимуть сировину та напівфабрикати з українських підприємств компанії. Про це топменеджер розказав в інтерв'ю для проєкту FAQ talks
"Зв`язок з українськими підприємствами забезпечуватиметься через постачання сировини, зокрема чавуну, а в майбутньому – HBI-брикетів із нашої залізної руди з Кривого Рогу. Це дасть змогу створити синергію", — сказав Ніколаєнко.
Він додав, що досвід, отриманий в Італії, буде корисним для модернізації українських комбінатів, включно з технологічними рішеннями та проєктним менеджментом.
Топменеджер також зауважив, що будівництво заводу в Італії не змінить позицію українських виробників як європейських, але значно посилить присутність України та Метінвесту на ринку. Італія – великий імпортер, що закуповує до 5 млн тонн сталі, зокрема поза межами ЄС.
"Метінвест" побудує сучасний завод із виробництва "зеленої" сталі в Італії
У листопаді 2024 року Група "Метінвест" Ріната Ахметова і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про співпрацю, яке передбачає будівництво великого заводу з виробництва “зеленої” сталі в місті Пйомбіно. Проєкт оцінюється у 2,5 млрд євро.
Проєкт передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва "зеленої" сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, що постачатимуться з України.
Наразі Італія імпортує близько 6 мільйонів тонн сталевої продукції, тому метою проєкту є зменшення залежності країни від імпорту та створення нових можливостей для працевлаштування в регіоні Пйомбіно. Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі — наприкінці 2027 року.