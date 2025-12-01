Запланована подія 2

В Украине официально зарегистрировано 108 лоббистов: известные компании в перечне

108 активных лоббистов официально в украинском Реестре прозрачности / Depositphotos

По состоянию на конец ноября 108 действующих участников насчитывает вновь Реестр прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции, который еще называют реестром лоббистов. В списке есть как бизнес и общественные организации, так и рядовые граждане.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

О первых официальных лоббистах в стране

Отмечается, что по состоянию на конец ноября (т.е. за три месяца с тех пор, как вступил в силу Закон о лоббировании), в реестре 108 участников.

Из них 55 компаний, 54 человека и одно иностранное представительство. Среди них такие бизнесы, как "Филипп Моррис Украина", сеть магазинов "Аврора", "Метро кэш энд кери Украина", "Арселормиттал Кривой Рог" и Ощадбанк.

Всего с начала работы реестра было зарегистрировано 110 участников, однако двое позже приостановили участие.

"Для банка, деятельность которого напрямую зависит от нормативного регулирования, важно открыто и легитимно взаимодействовать с Национальным банком и другими государственными органами. Регистрация в Реестре прозрачности позволяет действовать в правовом поле, разграничивая легитимную защиту интересов от недопустимых форм влияния", - объясняют в Ощадбанке.

По мнению Инны Бойчук, директора по корпоративным вопросам сети "Аврора", закон "О лоббировании" и непосредственно Реестр являются лишь инструментами, а для того, чтобы этот механизм заработал и был действительно результативным с точки зрения обеспечения прозрачности влияния на принятие решений, нужно системно работать над формированием доверия вокруг вновь созданного института лоббирования.

"В эту работу должны быть вовлечены как государственные стейкхолдеры, так и бизнес, медиа и общество в целом. В частности, бизнес должен быть открыто представлять свои позиции, а власть — воспринимать и принимать такое взаимодействие как естественную часть демократического процесса принятия решений. зрелой культуры влияния на власть", — отмечает Бойчук.

О законе

23 февраля 2024 года Верховная Рада Украины   приняла во втором чтении и в целом законопроект о добросовестном лоббировании.

В марте 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о лоббизме в Украине, который должен урегулировать деятельность лоббистов и сделать ее более прозрачной. Однако на практике этот законопроект пока не заработал.

1 сентября 2025 года он вступил в силу. Теперь любая деятельность, подпадающая под определение "лоббирования", возможна только при предварительной регистрации в Реестре прозрачности Национального агентства по предотвращению коррупции.

Новый закон предусматривает ряд изменений для бизнеса, в частности:

  • обязательную регистрацию лоббистской деятельности,
  • установление правил взаимодействия с органами власти,
  • требования по представлению регулярных отчетов,
  • введение санкций в случае нарушения норм.

Для бизнеса это означает необходимость пересмотра подходов к коммуникации с государственными органами и усиления внутреннего контроля лоббистской деятельности.

Что такое лоббизм

Лоббизм – это целенаправленное, легальное (или нелегальное) влияние на органы государственной власти и их должностных лиц с целью добиться принятия определенных решений в интересах конкретных лиц, организаций или групп. Эта деятельность подразумевает влияние на разработку и принятие законов, политических, регуляторных или административных решений путем коммуникации и убеждения.

Термин происходит от английского "lobby" (кулуары), где в XIX веке в Британии и США люди ждали в коридорах парламентов, чтобы убедить политиков поддержать их идеи.

Автор:
Светлана Манько