В Україні офіційно зареєстровано 108 лобістів: які відомі компанії у переліку

Станом на кінець листопада 108 діючих учасників нараховує новостворений Реєстр прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції, який ще називають реєстром лобістів. У переліку є як бізнес та громадські організації, так і пересічні громадяни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Про перших офіційних лобістів в країні

Зазначається, що станом на кінець листопада (тобто за три місяці відтоді, як набув чинності Закон про лобіювання), в реєстрі 108 учасників.

З них 55 компаній, 54 людини та одне іноземне представництво. Серед них такі бізнеси, як "Філіп Морріс Україна", мережа магазинів "Аврора", "Метро кеш енд кері Україна", "Арселорміттал Кривий Ріг" та Ощадбанк.

Загалом від початку роботи реєстру було зареєстровано 110 учасників, проте двом згодом призупинили участь.

"Для банку, діяльність якого безпосередньо залежить від нормативного регулювання, важливо відкрито й легітимно взаємодіяти з Національним банком та іншими державними органами. Реєстрація в Реєстрі прозорості дозволяє діяти у правовому полі, розмежовуючи легітимний захист інтересів від недопустимих форм впливу", - пояснюють в Ощадбанку.

На думку Інни Бойчук, директорки з корпоративних питань мережі "Аврора", закон "Про лобіювання" та безпосередньо Реєстр є лише інструментами., а для того, аби цей механізм запрацював та був дійсно результативним з погляду забезпечення прозорості впливу на прийняття рішень, потрібно системно працювати над формуванням довіри навколо новоствореного інституту лобіювання.

"В цю роботу мають бути залучені як державні стейкхолдери, так й бізнес, медіа та суспільство в цілому. Зокрема, бізнес має бути відкрито представляти свої позиції, а влада — сприймати і приймати таку взаємодію як природню частину демократичного процесу ухвалення рішень. Тому наразі, напевно, буде справедливо сказати, що вже згаданий закон і Реєстр прозорості є поки кроками на шляху до формування зрілої культури впливу на владу", — наголошує Бойчук.

Про закон

23 лютого 2024 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання.

У березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про лобізм в Україні, що мав би врегулювати діяльність лобістів та зробити її прозорішою. Проте на практиці цей законопроєкт поки що не запрацював.

1 вересня 2025 року він набув чинності. Відтепер будь-яка діяльність, що підпадає під визначення "лобіювання", можлива лише за попередньої реєстрації в Реєстрі прозорості Національного агентства з питань запобігання корупції.

Новий закон передбачає низку змін для бізнесу, зокрема:

обов’язкову реєстрацію лобістської діяльності,

встановлення правил взаємодії з органами влади,

вимоги щодо подання регулярних звітів,

запровадження санкцій у випадку порушення норм.

Для бізнесу це означає необхідність перегляду підходів до комунікації з державними органами та посилення внутрішнього контролю лобістської діяльності.

Що таке лобізм

Лобізм — це цілеспрямований, легальний (або нелегальний) вплив на органи державної влади та їх посадових осіб з метою домогтися прийняття певних рішень в інтересах конкретних осіб, організацій чи груп. Ця діяльність передбачає вплив на розробку та прийняття законів, політичних, регуляторних або адміністративних рішень шляхом комунікації та переконання.

Термін походить від англійського "lobby" (кулуари), де в XIX столітті в Британії та США люди чекали в коридорах парламентів, щоб переконати політиків підтримати їхні ідеї.