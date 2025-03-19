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В Украине планируют обновить до 2 млн уличных LED-светильников: сколько заявок уже подано
В Украине планируется заменить около 2 млн уличных фонарей энергоэффективными. Уже 402 общины подали заявки на участие в проекте модернизации освещения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
О замене уличного освещения
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины реализует в общинах со всей Украины проект по замене устаревшего уличного освещения современным и энергоэффективным.
Отмечается, что замена уличного освещения энергоэффективным способствует экономии электроэнергии, уменьшению вредных выбросов в атмосферу и снижению общей энергоемкости экономики страны. Кроме того, этот шаг повышает уют и создает безопасные условия для участников дорожного движения.
После систематизации потребностей от общин, подавших заявку на участие в проекте, будет объявлен тендер на закупку необходимого оборудования, после чего общины получат его для дальнейшего монтажа.
В рамках реализации проекта Агентство планирует заменить до 2 млн. уличных LED-светильников по всей Украине. Четверть из них будет иметь систему автоматической регуляции яркости в зависимости от окружающего освещения, что особенно важно для магистральных дорог.
Проект будет реализовываться по модели софинансирования:
- международные партнеры покрывают основные затраты на оборудование;
- общины – сопутствующие расходы, такие как закупка кабелей и подключение.
Напомним, в Украине завершилась масштабная программа обмена ламп накаливания на энергосберегающие под названием "Несем свет вместе!". В программу присоединились более 8 миллионов украинцев. Они обменяли 40 миллионов старых жаровок на современные светодиодные лампы.