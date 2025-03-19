В Україні планують оновити до 2 млн вуличних LED-світильників: скільки заявок вже подано

В Україні планується замінити близько 2 млн вуличних ліхтарів на енергоефективні. Вже 402 громади подали заявки на участь у проєкті модернізації освітлення.

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Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Про заміну вуличного освітлення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України реалізує у громадах зі всієї України проєкт із заміни застарілого вуличного освітлення на сучасне та енергоефективне.

Зазначається, що заміна вуличного освітлення на енергоефективне сприяє економії електроенергії, зменшенню шкідливих викидів в атмосферу та зниженню загальної енергомісткості економіки країни. Крім того, цей крок підвищує комфорт і створює безпечні умови для учасників дорожнього руху.

Після систематизації потреб від громад, що подали заявку на участь у проєкті, буде оголошено тендер на закупівлю необхідного обладнання, після чого громади отримають його для подальшого монтажу.

У межах реалізації проєкту Агентство планує замінити до 2 млн вуличних LED-світильників по всій Україні. Чверть з них матимуть систему автоматичної регуляції яскравості в залежності від навколишнього освітлення, що особливо важливо для магістральних доріг.

Проєкт реалізовуватиметься за моделлю співфінансування:

міжнародні партнери покривають основні витрати на обладнання;

громади — супутні витрати, такі як закупівля кабелів та підключення.

Нагадаємо, в Україні завершилася масштабна програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні під назвою "Несемо світло разом!". До програми долучились понад 8 мільйонів українців. Вони обміняли 40 мільйонів старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи.