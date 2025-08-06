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В Украине стремительно дешевеют сливы: чрезмерное предложение давит на цены уже пятую неделю подряд

сливы
В Украине стремительно дешевеют сливы / Depositphotos

Цены на сливы в Украине снижаются уже пятую неделю подряд, и в начале августа 2025 негативная динамика даже усилилась. Внутренний рынок насыщен предложением слив из местных хозяйств, что приводит к существенному падению цен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на аналитиков EastFruit .

В то же время, спрос со стороны оптовых компаний остается очень низким.

На сегодняшний день фермеры реализуют сливы в пределах 15–40 грн за килограмм ($0,36–0,96), в зависимости от сорта, качества и объемов партий. Это в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Фото 2 — В Украине стремительно дешевеют сливы: чрезмерное предложение давит на цены уже пятую неделю подряд

Жаркая и солнечная погода, с одной стороны, ускоряет созревание фруктов, а с другой – негативно влияет на их качество, что еще больше снижает отпускные цены.

Несмотря на заметное удешевление, сливы в Украине все еще дороже на 50%, чем в августе 2024 года. Однако, учитывая текущие тенденции, садоводы не исключают дальнейшего падения цен — чтобы избежать накопления непроданных объемов, им приходится уступать покупателям.

Автор:
Татьяна Гойденко