В Україні стрімко дешевшають сливи: надмірна пропозиція тисне на ціни вже п’ятий тиждень поспіль

Ціни на сливи в Україні знижуються вже п’ятий тиждень поспіль, і на початку серпня 2025 року негативна динаміка навіть посилилася. Внутрішній ринок нині насичений пропозицією слив із місцевих господарств, що призводить до суттєвого падіння цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків EastFruit.

Водночас попит із боку оптових компаній залишається дуже низьким.

На сьогодні фермери реалізують сливи в межах 15–40 грн за кілограм ($0,36–0,96), залежно від сорту, якості та обсягів партій. Це в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Спекотна та сонячна погода, з одного боку, пришвидшує дозрівання фруктів, а з іншого — негативно впливає на їхню якість, що ще більше знижує відпускні ціни.

Попри помітне здешевлення, сливи в Україні все ще дорожчі на 50%, ніж у серпні 2024 року. Проте з огляду на поточні тенденції садівники не виключають подальшого падіння цін — щоб уникнути накопичення непроданих обсягів, їм доводиться поступатися покупцям.