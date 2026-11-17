Украинский бизнес испытывает нехватку работников, а среди ветеранов, которые восстанавливаются после тяжёлых ранений, немало специалистов рабочих профессий, востребованных сегодня на рынке труда. Их возвращение к профессиональной деятельности могло бы помочь сократить кадровый дефицит, однако даже при таком спросе найти работу удаётся далеко не всем: согласно исследованию Украинского ветеранского фонда, более 57% опрошенных ветеранов сталкивались с трудностями при её поиске. Почему даже востребованным специалистам сложно вернуться к работе, что препятствует полноценному восстановлению после ранений и какую уникальную экспертизу Украина приобретает во время войны, в интервью Delo рассказала соучредитель и генеральный директор Superhumans Center Ольга Руднева.

— Что происходит после завершения реабилитации? Как быстро вашим пациентам удаётся вернуться к привычной жизни?

Между выпиской из центра и возвращением к профессиональной деятельности обычно проходит около полутора лет. Поэтому эффективность наших программ социальной реинтеграции можно оценить лишь спустя определённое время. Сейчас мы видим первые результаты: примерно 50% пациентов, выписанных в течение первых двух лет работы центра, нашли работу.

При этом возможности трудоустройства существенно зависят от места проживания. В крупных городах найти подходящую должность, как правило, проще, тогда как в небольших населённых пунктах поиски могут затягиваться и даже оставаться безрезультатными. Поэтому перспективы людей после реабилитации бывают очень разными, даже если у них схожий профессиональный опыт.

Значительная часть наших ребят продолжает службу на тыловых должностях или находит себя в оборонной сфере. Преимущественно речь идёт об административной и офисной работе. Надеемся, что в дальнейшем доля трудоустроенных пациентов будет расти.

— Работодатели сегодня остро нуждаются в специалистах рабочих профессий. Насколько этот спрос совпадает с опытом ваших пациентов?

Среди наших пациентов немало людей, которые ещё до мобилизации получили профессию и обладают практическими навыками, востребованными на рынке труда. Многие после реабилитации могут вернуться к знакомому делу. Для предприятий это возможность привлечь подготовленных специалистов, а для самих ветеранов — продолжить профессиональный путь, не начиная всё с нуля.

Конечно, возвращение к прежней работе возможно не для всех. Кому-то необходима переквалификация, кому-то — дополнительное образование или освоение новых навыков. Поэтому важно помогать ветеранам ориентироваться на рынке труда, знакомить их с другими профессиями и возможностями трудоустройства. Мы уже работаем в этом направлении, но такую поддержку необходимо развивать активнее. Ведь человеку важно понимать, где он может применить свои способности и какие шаги для этого необходимо предпринять.

— Казалось бы, компаниям не хватает работников, а среди ветеранов есть нужные специалисты. Что же мешает им найти друг друга?

Одно из главных препятствий — доступность рабочих мест. После тяжёлого ранения человек с инвалидностью не всегда может работать там, где раньше. Кроме того, существуют законодательные ограничения, из-за которых отдельные профессии остаются для него недоступными. Мы работаем над решением этих вопросов совместно с Министерством здравоохранения и Кабинетом Министров.

Есть и другие трудности. За время службы у ветеранов могут измениться ценности, мировоззрение и отношение к привычным вещам. В то же время некоторые коллективы оказываются не готовы их принимать, поскольку не знают, как общаться с бывшими военнослужащими и работать вместе. Чтобы преодолеть эти барьеры, необходимы значительные культурные и поведенческие изменения в обществе. И на это потребуется время.

— А как сами ветераны оценивают свой профессиональный опыт после нескольких лет службы?

У многих возникает ощущение, что за время военной службы они утратили свои профессиональные навыки, а прежний опыт уже не имеет значения. Но за эти годы они приобретают другие софт-скиллы и хард-скиллы. Важно помочь им осознать это и говорить прямо: вы можете работать, ваши знания и умения нужны рынку.

Мы должны действовать проактивно, но заинтересованность должна быть и со стороны работодателей. Они должны видеть потенциал таких специалистов, а мы — помогать ветеранам находить место, где их новые навыки будут востребованы.

— Как вы подбираете для них профессиональное направление? Какие примеры есть среди ваших пациентов?

Мы уже несколько лет собираем информацию о военных специальностях. Учитываем, кем человек работал раньше и какие обязанности выполнял во время службы. Это помогает понять, какие профессиональные варианты ему можно предложить. Например, если кто-то занимался логистикой, стараемся найти для него возможности именно в этой отрасли. При этом важно учитывать личные интересы, ведь новое дело должно нравиться самому человеку.

Многие наши ребята хотят и дальше приносить пользу армии, поэтому интересуются работой в оборонной сфере. Другие выбирают гражданские профессии. Среди наших пациентов есть те, кто снова работает в строительстве, а также те, кто после восстановления физической активности стал тренером по адаптивному спорту. Некоторые из них уже проводят занятия для людей без инвалидности.

— Возвращение к активной жизни после тяжёлых ранений часто связано с протезированием. Что сегодня сдерживает развитие производства протезов в Украине?

Собственные исследования и разработки в Украине уже есть, в частности в сфере протезирования верхних конечностей. Однако возможности отечественных производителей пока ограничены, поэтому значительную часть современных высокотехнологичных решений приходится закупать за рубежом. Зависимость от иностранных компаний в этой сфере остаётся достаточно существенной.

Основная сложность заключается в том, что такое производство требует большого рынка. Одного лишь спроса в Украине может оказаться недостаточно для его развития в необходимых масштабах. Вместе с тем я надеюсь, что постепенно ситуация будет меняться, появятся новые производители, а украинских технологических решений станет больше.

— Украинским медикам приходится искать ответы на новые вызовы войны. Насколько им в этом помогает практика других стран?

Мы внимательно изучали опыт Израиля, однако готовой моделью для нас он не стал. Украинские врачи сегодня сталкиваются с новыми типами боевых ранений, которые требуют других подходов к лечению. Поэтому международные практики остаются важными, но далеко не всегда дают ответы на те вызовы, с которыми мы работаем. Многие решения приходится искать и разрабатывать самостоятельно.

Именно в таких условиях Украина приобретает собственную экспертизу — как в лечении боевых травм, так и в военных технологиях. Важно, чтобы мы уже сейчас осознавали ценность этих знаний на уровне страны. Ведь после завершения войны они могут стать ресурсом, который Украина сможет использовать и капитализировать.

— Чем бы вы прежде всего поделились с иностранными коллегами, которые хотят лучше понять последствия современных вооружённых конфликтов?

Прежде всего знаниями о ранениях, возникающих вследствие применения новых военных технологий. DefenseTech и MilTech развиваются чрезвычайно быстро, соответственно меняются и угрозы на поле боя. Например, мы видим всё больше пациентов, пострадавших от ударов дронов. При этом часть защитного снаряжения военнослужащих изначально разрабатывалась преимущественно для защиты от пулевых ранений. Теперь этих решений уже недостаточно, поэтому пересмотра требуют и подходы к защите, и медицинская помощь.

Ещё одно чрезвычайно важное направление — изучение отдалённых последствий ранений. Пациенты возвращаются к нам на дополнительные обследования и медицинские процедуры, поэтому мы можем наблюдать, как меняется их состояние на протяжении длительного времени. Это позволяет накапливать данные о физическом и психологическом здоровье людей и проводить научные исследования. Такая информация представляет интерес для международной медицины, ведь в мире продолжаются войны, происходят аварии и катастрофы, после которых пострадавшие также нуждаются в длительном лечении и восстановлении.

Пока мы преимущественно обмениваемся этими знаниями, но я верю, что со временем Украина сможет стать международным экспертом в этой сфере. Речь идёт о возможности консультировать зарубежные больницы и правительства, делиться подходами к лечению, объяснять, какие проблемы со здоровьем могут возникать впоследствии и на что следует обращать внимание при наблюдении за пациентами.

— Как меняется работа центра в соответствии с потребностями пациентов? На чём сегодня приходится сосредоточивать больше всего внимания?

Мы всегда стремимся сделать больше, но обстоятельства, в которых мы работаем, постоянно усложняются. Примерно каждые три месяца характер травм, с которыми пациенты поступают в центр, становится другим. Ранения всё сложнее, а эвакуация занимает больше времени. Это требует от нас гибкости и быстрой реакции. Приходится искать новые решения, изучать практику других специалистов и одновременно делиться собственными наработками.

Отдельная серьёзная проблема — нехватка донорской крови. Если сравнить количество переливаний, которые мы проводили год назад и сейчас, можно увидеть, насколько остро стоит этот вопрос. Раньше значительную часть доноров составляли мужчины, но теперь многие из них находятся на военной службе. Это затрудняет обеспечение необходимых запасов крови. И подобных вызовов у нас немало, они возникают ежедневно. В то же время в целом мы довольны тем, как развивается центр, хотя хорошо понимаем, сколько ещё предстоит сделать.