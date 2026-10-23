Дыра в бюджете: хватит ли денег на пенсии и соцвыплаты

Минфин обещает финансировать пенсии и соцвыплаты в полном объёме и своевременно, хотя за девять месяцев общий фонд госбюджета недополучил 49,5 млрд грн запланированных доходов, а значительную часть помощи от партнёров правительство ещё ожидает. Dilo проверило, на чём держится это обещание, что на самом деле гарантируют партнёры и как государство планирует обеспечивать эти выплаты в 2027 году.

За январь–сентябрь 2026 года госбюджет направил на социальные программы Минсоцполитики 329,5 млрд грн. Из них 196,9 млрд грн пришлось на пенсионные программы, а остальные 132,6 млрд грн направили на пособия, субсидии, льготы и другие направления социальной защиты, подсчитало Dilo по данным Минфина от 16 октября. И хотя государству приходится ограничивать другие расходы, эти обязательства остаются приоритетными, подчеркнул первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

За выплатами стоят разные источники денег

Около 10 млн пенсионеров состояли на учёте Пенсионного фонда по состоянию на 1 октября 2026 года, свидетельствует опубликованный 13 октября отчёт. Помимо пенсий, с июля 2025 года Фонд назначает и выплачивает ещё 39 видов государственных пособий и социальных стипендий. Хотя эти выплаты проводит одно учреждение, источники их финансирования различаются. Пенсии финансируют за счёт страховых взносов и государственного бюджета, тогда как средства на помощь на проживание ВПЛ, поддержку малообеспеченных семей и жилищные субсидии выделяют из бюджета.

Направления выплат ПФУ и источники финансирования. Данные о пенсионерах по состоянию на 1 октября 2026 года. Источник: ПФУ. Инфографика: Dilo.

Именно бюджетную часть пенсий и соцвыплат помогают обеспечивать международные партнёры. За январь–сентябрь 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 604 млрд грн международных грантов, сообщил Минфин. Вместе с налогами и средствами от внутренних и внешних займов эти гранты формируют ресурс, из которого государство финансирует пенсионные и социальные программы. Поэтому недобор налогов сам по себе ещё не означает остановки выплат: у бюджета есть и другие источники денег.

Что именно гарантируют ЕС и другие партнёры

На 2026–2027 годы ЕС согласовал Украине кредит на 90 млрд евро. Ориентировочно 30 млрд предназначены для нужд государственного бюджета, а 60 млрд должны пойти на оборонную промышленность и закупки. Для пенсий и соцвыплат важна именно бюджетная часть: она будет поступать через макрофинансовую помощь или Ukraine Facility, объяснил Совет ЕС.

Чтобы предоставить эти деньги Украине, Евросоюз сам занимает их на финансовых рынках под обеспечение собственного бюджета. При этом Украина получает средства частями, в зависимости от выполнения согласованных условий, в частности касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией. Таким образом, поддержка основана на утверждённом механизме финансирования, а поступление каждого транша связано с выполнением договорённостей.

Через проект Всемирного банка PEACE партнёры компенсируют бюджету Украины согласованные пенсионные и социальные расходы после проверки уже проведённых выплат. Так, в марте Украина получила 200 млн долларов гранта Норвегии для возмещения пенсионных расходов. В июне в бюджет поступили ещё 236 млн евро кредита Всемирного банка под гарантию правительства Швеции на возмещение социальных расходов.

Гарантии ЕС и Швеции в этих договорённостях касаются заимствований: они помогают привлечь деньги, из которых финансируются бюджетные выплаты. Обязанность выплатить человеку назначенную пенсию или государственное пособие остаётся за Украиной. Поддержка партнёров подкрепляет это обязательство дополнительными средствами.

Полученные в 2026 году средства партнёров и согласованная поддержка бюджета Украины со стороны ЕС на 2026–2027 годы. Суммы за разные периоды не суммируются. Источники: Минфин, Совет ЕС. Инфографика: Dilo.

Выплаты до и после Нового года

Ещё 25 млрд долларов международного финансирования правительство рассчитывает получить до конца 2026 года, сообщил 16 октября министр финансов Сергей Марченко. По его словам, государство продолжает полностью финансировать пенсии и социальные выплаты, несмотря на недобор налогов из-за российских ударов по предприятиям. Гранты и займы помогают бюджету покрывать эти расходы, поэтому нехватка собственных доходов пока не привела к сокращению финансирования.

На 2027 год в проекте бюджета предусмотрено 540,3 млрд грн на социальные направления Минсоцполитики, в частности пенсии, субсидии и пособия. Однако большую часть международной поддержки для государственного бюджета Минфин ещё согласовывает с партнёрами. Сейчас назначенные выплаты финансируются в полном объёме, а на следующий год необходимые средства ещё предстоит обеспечить.