Україна отримає від Норвегії 200 млн доларів

Україна отримає 200 млн доларів бюджетної підтримки від Норвегії через проєкт Світового банку PEACE. Кошти спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та безперервної роботи ключових державних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона подякувала Норвегії за своєчасну підтримку та наголосила, що цей внесок є прикладом лідерства і послідовної солідарності з Україною в умовах війни.

За її словами, фінансування допоможе зберегти стабільність державних фінансів і забезпечити функціонування базових послуг для громадян.

Свириденко також нагадала, що від запуску у 2022 році проєкт PEACE в Україні вже мобілізував майже 52 млрд доларів міжнародної підтримки. Із цієї суми 13,4 млрд доларів спрямували на виплату пенсій.

Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано у червні 2022 року у відповідь на повномасштабну агресію російської федерації проти України та нагальну потребу у забезпеченні фінансової стабільності держави. Його метою є підтримка Уряду України у виконанні ключових державних функцій на національному і регіональному рівнях, зокрема фінансування заробітних плат працівників державного сектору, медичних послуг, пенсій та програм соціальної допомоги.

Додамо, раніше Норвегія виділила Україні $9 млрд фінансування на 2026 рік у рамках Nansen Program. Цей пакет включає військову та цивільну допомогу.