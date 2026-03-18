Украина получит от Норвегии 200 млн долларов

Украина получит 200 млн. долларов бюджетной поддержки от Норвегии через проект Всемирного банка PEACE. Средства будут направлены на обеспечение макрофинансовой стабильности и непрерывной работы ключевых государственных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она поблагодарила Норвегию за своевременную поддержку и подчеркнула, что этот вклад является примером лидерства и последовательной солидарности с Украиной в условиях войны.

По ее словам, финансирование поможет сберечь стабильность государственных финансов и обеспечить функционирование базовых услуг для граждан.

Свириденко также напомнила, что от запуска в 2022 году проект PEACE в Украине уже мобилизовал около 52 млрд долларов международной поддержки. Из этой суммы 13,4 млрд. долларов направили на выплату пенсий.

Проект PEACE in Ukraine был начат в июне 2022 года в ответ на полномасштабную агрессию российской федерации против Украины и настоятельную потребность в обеспечении финансовой стабильности государства. Его целью является поддержка Правительства Украины в выполнении ключевых государственных функций на национальном и региональном уровнях, в частности, финансирование заработных плат работников государственного сектора, медицинских услуг, пенсий и программ социальной помощи.

Ранее Норвегия выделила Украине $9 млрд финансирования на 2026 год в рамках Nansen Program. Этот пакет включает военную и гражданскую помощь.

Автор:
Татьяна Гойденко