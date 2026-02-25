Норвегия предоставит Украине $9 млрд военной и гражданской помощи в 2026 году

Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования на 2026 год в рамках Nansen Program. Этот пакет включает военную и гражданскую помощь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансовая поддержка Украины

Премьер-министр Норвегии объявил о поддержке во время визита в Киев.

Сегодняшняя встреча с Йонасом Гаром Стере стала продолжением многолетнего сотрудничества, которое началось еще с посещения Чернигова в начале войны. В течение всех этих лет Норвегия оказывает Украине значительную помощь, в частности, в рамках инициативы PURL, что существенно укрепило противовоздушную оборону страны, подчеркнула Свириденко.

Особое внимание на встрече было уделено энергетической безопасности. Норвегия помогает с импортом газа, вносит вклад в Фонд поддержки энергетики и гранты, а также оборудование для распределенной генерации, которое будет работать на объектах Группы "Нафтогаз". Кроме того, обсуждались перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы при поддержке Norfund.

Фото: Правительственный портал

Напомним, норвежское правительство направило 400 миллионов долларов в поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.

Из них 200 миллионов предназначено для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах.

Остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.