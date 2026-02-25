- Категория
Норвегия предоставит Украине $9 млрд военной и гражданской помощи в 2026 году
Норвегия предоставляет Украине $9 млрд финансирования на 2026 год в рамках Nansen Program. Этот пакет включает военную и гражданскую помощь.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Финансовая поддержка Украины
Премьер-министр Норвегии объявил о поддержке во время визита в Киев.
Сегодняшняя встреча с Йонасом Гаром Стере стала продолжением многолетнего сотрудничества, которое началось еще с посещения Чернигова в начале войны. В течение всех этих лет Норвегия оказывает Украине значительную помощь, в частности, в рамках инициативы PURL, что существенно укрепило противовоздушную оборону страны, подчеркнула Свириденко.
Особое внимание на встрече было уделено энергетической безопасности. Норвегия помогает с импортом газа, вносит вклад в Фонд поддержки энергетики и гранты, а также оборудование для распределенной генерации, которое будет работать на объектах Группы "Нафтогаз". Кроме того, обсуждались перспективные инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы при поддержке Norfund.
Напомним, норвежское правительство направило 400 миллионов долларов в поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.
Из них 200 миллионов предназначено для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах.
Остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.