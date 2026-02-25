Запланована подія 2

Норвегія надасть Україні $9 млрд військової та цивільної допомоги у 2026 році

уряд
Норвегія виділяє Україні $9 млрд фінансування у 2026 році / Урядовий портал

Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування на 2026 рік у рамках Nansen Program. Цей пакет включає військову та цивільну допомогу. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансова підтримка України

Премʼєр-міністр Норвегії оголосив про підтримку під час візиту до Києва.

Сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стьоре стала продовженням багаторічної співпраці, яка почалася ще з відвідування Чернігова на початку війни. Протягом усіх цих років Норвегія надає Україні значну допомогу, зокрема у рамках ініціативи PURL, що суттєво зміцнило протиповітряну оборону країни, наголосила Свириденко.

Особливу увагу на зустрічі приділили енергетичній безпеці. Норвегія допомагає з імпортом газу, надає внески до Фонду підтримки енергетики та гранти, а також обладнання для розподіленої генерації, яке працюватиме на обʼєктах Групи "Нафтогаз". Крім того, обговорювалися перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути реалізовані за підтримки Norfund.

Фото 2 — Норвегія надасть Україні $9 млрд військової та цивільної допомоги у 2026 році
Фото: Урядовий портал

Нагадаємо, норвезький уряд спрямував 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.

З них 200 мільйонів призначено для нагальних потреб взимку, зокрема на відновлення енергетики та закупівлю палива, щоб гарантувати наявність світла й тепла в оселях.

Решта 200 мільйонів доларів виділяються на підтримку бюджету України.

Автор:
Ольга Опенько