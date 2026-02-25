- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Норвегія надасть Україні $9 млрд військової та цивільної допомоги у 2026 році
Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування на 2026 рік у рамках Nansen Program. Цей пакет включає військову та цивільну допомогу.
Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Фінансова підтримка України
Премʼєр-міністр Норвегії оголосив про підтримку під час візиту до Києва.
Сьогоднішня зустріч з Йонасом Гаром Стьоре стала продовженням багаторічної співпраці, яка почалася ще з відвідування Чернігова на початку війни. Протягом усіх цих років Норвегія надає Україні значну допомогу, зокрема у рамках ініціативи PURL, що суттєво зміцнило протиповітряну оборону країни, наголосила Свириденко.
Особливу увагу на зустрічі приділили енергетичній безпеці. Норвегія допомагає з імпортом газу, надає внески до Фонду підтримки енергетики та гранти, а також обладнання для розподіленої генерації, яке працюватиме на обʼєктах Групи "Нафтогаз". Крім того, обговорювалися перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути реалізовані за підтримки Norfund.
Нагадаємо, норвезький уряд спрямував 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.
З них 200 мільйонів призначено для нагальних потреб взимку, зокрема на відновлення енергетики та закупівлю палива, щоб гарантувати наявність світла й тепла в оселях.
Решта 200 мільйонів доларів виділяються на підтримку бюджету України.