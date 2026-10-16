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На соціальні виплати в Україні спрямували майже 330 млрд грн: куди пішли гроші

гривні
Міністерство фінансів повністю покрило соціальні видатки за січень–вересень 2026 року / Depositphotos

У січні–вересні 2026 року на пенсії, субсидії, допомогу сім'ям та інші соціальні виплати спрямували 329,5 млрд грн, що становить 100% від запланованих обсягів. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Навіть в умовах обмеження державних видатків соціальні зобов'язання залишаються пріоритетом. Пенсії, допомоги, субсидії та підтримка найвразливіших категорій громадян фінансуються на 100% та вчасно. Так буде і надалі", — зазначив перший заступник міністра Роман Єрмоличев.

На що спрямували кошти

Найбільшу частину фінансування отримали пенсійні програми. За дев'ять місяців розподіл коштів був таким:

  • 196,9 млрд грн — на виплату пенсій, надбавок і підвищень до них; 
  • 68,6 млрд грн — на соціальний захист людей у складних життєвих обставинах; 
  • 30,4 млрд грн — на підтримку дітей і сімей; 
  • 26,9 млрд грн — на пільги та житлові субсидії; 
  • 6,7 млрд грн — на соціальний захист людей з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що попри дефіцит державного бюджету голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев не бачить підстав для урізання соціальних виплат, зокрема пенсій.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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