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На социальные выплаты в Украине направили почти 330 млрд грн: куда ушли деньги
В январе-сентябре 2026 на пенсии, субсидии, помощь семьям и другие социальные выплаты направили 329,5 млрд грн, что составляет 100% от запланированных объемов.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Даже в условиях ограничения государственных расходов социальные обязательства остаются приоритетом. Пенсии, пособия, субсидии и поддержка самых уязвимых категорий граждан финансируются на 100% и вовремя. Так будет и дальше", - отметил первый замминистра Роман Ермоличев.
На что направили средства
Наибольшую часть финансирования получили пенсионные программы. За девять месяцев распределение средств было следующим:
- 196,9 млрд грн - на выплату пенсий, надбавок и повышений к ним;
- 68,6 млрд грн - на социальную защиту людей в сложных жизненных обстоятельствах;
- 30,4 млрд грн – в поддержку детей и семей;
- 26,9 млрд грн - на льготы и жилищные субсидии;
- 6,7 млрд грн – на социальную защиту людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что, несмотря на дефицит государственного бюджета, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев не видит оснований для урезания социальных выплат, в том числе пенсий.