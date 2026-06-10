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Фінансування пенсій та соцвиплат: Україна отримала €236 млн у межах проєкту PEACE in Ukraine

євро
Україна отримала €236 млн на фінансування соцвиплат / Depositphotos

До Державного бюджету України надійшло €236 млн у межах реалізації проєкту PEACE in Ukraine. Грошові кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а фінансовим гарантом виступив уряд Швеції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Залучене іноземне фінансування уряд спрямує на забезпечення видатків у соціальній сфері, а також на виплату пенсій громадянам.

Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано чотири роки тому для забезпечення бюджетної підтримки України в умовах війни. Після надходження цього фінансового траншу загальний обсяг ресурсів, залучених за весь час дії програми, досяг $53,5 млрд.

"Цінуємо вагому та своєчасну підтримку наших друзів та партнерів, яка посилює Україну в умовах російського повномасштабного вторгнення", — зазначила Свириденко.

Довідково

Проєкт PEACE in Ukraine (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління) — це фінансовий інструмент Світового банку, створений для акумулювання коштів міжнародних партнерів і спрямований на підтримку ключових соціальних видатків держбюджету України з початку повномасштабного вторгнення РФ

МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) є основною кредитною установою Світового банку, через яку залучаються та спрямовуються ці кошти.

Основна мета проєкту — забезпечити безперебійну роботу державних інституцій та виплату заробітних плат працівникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, 8 травня Україна отримала сьомий транш фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд.

Автор:
Тетяна Ковальчук