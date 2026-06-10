Финансирование пенсий и соцвыплат: Украина получила €236 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine

В Государственный бюджет Украины поступило €236 млн в рамках реализации проекта PEACE in Ukraine. Денежные средства предоставил Международный банк реконструкции и развития, а финансовым гарантом выступило правительство Швеции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Привлеченное иностранное финансирование правительство направит на обеспечение расходов в социальной сфере, а также выплату пенсий гражданам.

Проект PEACE in Ukraine был начат четыре года назад для обеспечения бюджетной поддержки Украины в условиях войны. После поступления этого финансового транша общий объем ресурсов, привлеченных за все время действия программы, достиг $53,5 млрд.

"Ценим весомую и своевременную поддержку наших друзей и партнеров, которая усиливает Украину в условиях российского полномасштабного вторжения", - отметила Свириденко.

Справочно

Проект PEACE in Ukraine (Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления) – это финансовый инструмент Всемирного банка, созданный для аккумулирования средств международных партнеров и направленный на поддержку ключевых социальных расходов госбюджета Украины с начала полномасштабного вторжения РФ

МБРР (Международный банк реконструкции и развития) является основным кредитным учреждением Всемирного банка, через которое привлекаются эти средства.

Основная цель проекта – обеспечить бесперебойную работу государственных институтов и выплату заработных плат работникам бюджетной сферы.

Напомним, 8 мая Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило €2,6 млрд.