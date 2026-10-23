Дірка в бюджеті: чи вистачить грошей на пенсії та соцвиплати

Пенсії та соцвиплати Мінфін обіцяє фінансувати повністю й вчасно, хоча за дев’ять місяців загальний фонд держбюджету недоотримав 49,5 млрд грн запланованих доходів , а на солідну частину допомоги від партнерів уряд ще очікує. Dilo перевірило, на чому тримається ця обіцянка, що насправді гарантують партнери та як держава планує забезпечувати ці виплати у 2027 році.

За січень–вересень 2026 року держбюджет спрямував на соціальні програми Мінсоцполітики 329,5 млрд грн. Із них 196,9 млрд грн припало на пенсійні програми, а решту 132,6 млрд грн спрямували на допомоги, субсидії, пільги та інші напрями соціального захисту, підрахувало Dilo за даними Мінфіну від 16 жовтня. І хоча державі доводиться обмежувати інші витрати, ці зобов’язання залишаються пріоритетними, наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За виплатами стоять різні джерела грошей

Близько 10 млн пенсіонерів перебували на обліку Пенсійного фонду станом на 1 жовтня 2026 року, свідчить оприлюднений 13 жовтня звіт. Окрім пенсій, із липня 2025 року Фонд призначає й виплачує ще 39 видів державних допомог і соціальних стипендій. Хоча ці виплати проводить одна установа, джерела їхнього фінансування різняться. Пенсії фінансують зі страхових внесків і державного бюджету, тоді як кошти на допомогу на проживання ВПО, підтримку малозабезпечених сімей та житлові субсидії виділяють із бюджету.

Напрями виплат ПФУ та джерела фінансування. Дані про пенсіонерів на 1 жовтня 2026 року. Джерело: ПФУ. Інфографіка: Dilo.

Саме бюджетну частину пенсій і соцвиплат допомагають забезпечувати міжнародні партнери. За січень–вересень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 604 млрд грн міжнародних грантів, повідомив Мінфін. Разом із податками та коштами від внутрішніх і зовнішніх позик ці гранти формують ресурс, з якого держава фінансує пенсійні й соціальні програми. Тож недобір податків сам собою ще не означає зупинки виплат: бюджет має й інші джерела грошей.

Що саме гарантують ЄС та інші партнери

На 2026–2027 роки ЄС погодив Україні позику на 90 млрд євро. Орієнтовно 30 млрд призначені для потреб державного бюджету, а 60 млрд мають піти на оборонну промисловість і закупівлі. Для пенсій та соцвиплат важлива саме бюджетна частина: вона надходитиме через макрофінансову допомогу або Ukraine Facility, пояснила Рада ЄС.

Щоб надати ці гроші Україні, Євросоюз сам позичає їх на фінансових ринках під забезпечення власного бюджету. Водночас Україна отримує кошти частинами, залежно від виконання погоджених умов, зокрема щодо верховенства права й боротьби з корупцією. Тобто за підтримкою стоїть затверджений механізм фінансування, а надходження кожного траншу пов’язане з виконанням домовленостей.

Через проєкт Світового банку PEACE партнери компенсують бюджету України погоджені пенсійні та соціальні витрати після перевірки вже проведених виплат. Так, у березні Україна отримала 200 млн доларів гранту Норвегії для відшкодування пенсійних видатків. У червні до бюджету надійшли ще 236 млн євро кредиту Світового банку під гарантію уряду Швеції на відшкодування соціальних витрат.

Гарантії ЄС та Швеції в цих домовленостях стосуються запозичень: вони допомагають залучити гроші, з яких фінансуються бюджетні виплати. Обов’язок виплатити людині призначену пенсію чи державну допомогу залишається за Україною. Партнерська підтримка підкріплює цей обов’язок додатковими коштами.

Отримані у 2026 році кошти партнерів та погоджена підтримка бюджету України від ЄС на 2026–2027 роки. Суми за різні періоди не додаються. Джерела: Мінфін, Рада ЄС. Інфографіка: Dilo.

Виплати до і після Нового року

Ще 25 млрд доларів міжнародного фінансування уряд розраховує отримати до кінця 2026 року, повідомив 16 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, держава продовжує повністю фінансувати пенсії та соціальні виплати попри недобір податків через російські удари по підприємствах. Гранти й позики допомагають бюджету покривати ці витрати, тож нестача власних доходів поки не призвела до скорочення фінансування.

На 2027-й у проєкті бюджету закладено 540,3 млрд грн на соціальні напрями Мінсоцполітики, зокрема пенсії, субсидії та допомоги. Проте більшу частину міжнародної підтримки для держбюджету Мінфін ще узгоджує з партнерами. Нині призначені виплати фінансують у повному обсязі, а на наступний рік кошти ще належить забезпечити.