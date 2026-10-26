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Франшиза VR-арены VIAR: как открыть бизнес в Европе без разработки всего с нуля

Франшиза VR-арены VIAR: как открыть бизнес в Европе без разработки всего с нуля
Франшиза VR-арены VIAR: как открыть бизнес в Европе без разработки всего с нуля

Открыть арену виртуальной реальности – это не просто купить VR-гарнитуры и арендовать помещение. Нужны коммерческие игры, лицензии, программное обеспечение, система бронирования, обученная команда и финансовая модель. Франшиза VIAR предлагает предпринимателям готовую основу для запуска VR-арены и выхода на европейский рынок.

Почему VR-арена – это больше, чем оборудование

По прогнозу Grand View Research, мировой рынок виртуальной реальности вырастет со $164,5 млрд в 2026 году до $901,2 млрд к 2033 году. Ожидаемый среднегодовой темп роста составляет 27,5%. Согласно оценке исследовательской компании, Европа станет регионом с самыми высокими темпами роста VR-рынка в этот период. Эти показатели отражают развитие всей индустрии, а не доходность конкретного бизнеса, однако демонстрируют масштаб рынка и потенциал технологии.

Коммерческая VR-арена продаёт не оборудование, а впечатления: командные сражения, соревнования с друзьями, интерактивные приключения и совместный отдых. Чтобы превратить такой опыт в устойчивый бизнес, необходимы разнообразный игровой контент, надёжные технологии и эффективное управление.

Зачем VIAR разрабатывает собственные VR-игры

Предпринимателю, который открывает VR-арену самостоятельно, приходится тестировать игры и оборудование, подбирать лицензии, настраивать программное обеспечение, организовывать бронирование и обучать персонал. Дополнительные затраты могут возникать при тестировании решений, устранении технических ошибок и обновлении контента.

ВИАР прошла этот путь на собственных площадках. Команда протестировала сотни игровых решений, создала собственные VR-игры и программное обеспечение, а также разработала систему автоматизации работы арены. Инвестиции ВИАР в разработку игрового контента и ПО составили сотни тысяч долларов.

Для формата VR Arena со свободным перемещением VIAR разработала собственный командный VR-шутер. Для гоночных кокпитов создана VIAR RACING – APEXLINE, игра для гонок и соревнований с друзьями. Кроме того, компания разрабатывает собственные VR-квесты под брендом VIAR QUEST.

Компания также сообщает о прямых эксклюзивных договорённостях с международными партнёрами по отдельным VR-играм, в том числе с Ubisoft. Сочетание собственного и лицензированного контента позволяет расширять выбор развлечений на VR-арене без необходимости разрабатывать каждую игру самостоятельно.

Что получает партнёр франшизы VIAR

Франшиза объединяет технологии, контент и процессы запуска: помощь в выборе местоположения, планировке пространства, оборудовании, CRM, программном обеспечении, обучении персонала и технической поддержке. В зависимости от формата арена может включать в себя VR-арену, стационарные VR-игры, гоночные кокпиты и другие развлекательные зоны.

По данным компании, три флагманских комплекса VIAR в Киеве имеют общую игровую площадь более 2 100 м². За последние месяцы сеть приняла более 20 000 гостей и провела более 1500 праздников и корпоративов. Это показатели существующих локаций, а не гарантия аналогичного результата для нового партнера.

На сайте франшизы указаны инвестиции от 95 000 долларов, паушальный платеж от 5 000 долларов и роялти от 8%. Заявленный срок окупаемости – от 18 месяцев. Фактический результат зависит от города, арендной платы, заполняемости, операционных расходов и качества управления, поэтому перед инвестированием необходимо получить подробную смету и финансовую модель.

Европа – приоритет масштабирования

VIAR ищет партнёров в Европе и Украине, которые хотят открыть арену виртуальной реальности с нуля или добавить VR-развлечения к действующему бизнесу. Украинские площадки дали компании практический опыт, а следующий этап – масштабирование бизнес-модели на международных рынках.

Главная ценность франшизы – возможность не строить всю технологическую и операционную систему самостоятельно, а использовать наработанные решения и сосредоточиться на клиентах, команде и развитии бизнеса.

Сеть и бренд VIAR принадлежит ООО "ЭМЭКСЕС". Условия приобретения франшизы VIAR, объема инвестиций, размера платежей и срока окупаемости определяются индивидуально для каждого партнера и зависят от выбранного формата бизнеса, страны, локации и других факторов. Приведенные в материале показатели ориентировочные и не гарантируют аналогичных финансовых результатов. Подробные условия и презентация доступны на сайте франшизы VR-арен VIAR.

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