Франшиза VR-арени VIAR: як відкрити бізнес у Європі без розробки всього з нуля

Відкрити арену віртуальної реальності – це не просто придбати VR-гарнітури й орендувати приміщення. Потрібні комерційні ігри, ліцензії, програмне забезпечення, система бронювання, підготовлена команда та фінансова модель. Франшиза VIAR пропонує підприємцям готову основу для запуску VR-арени й виходу на європейський ринок.

Чому VR-арена – це більше, ніж обладнання

За прогнозом Grand View Research, глобальний ринок віртуальної реальності зросте зі $164,5 млрд у 2026 році до $901,2 млрд у 2033 році. Очікуваний середньорічний темп зростання становить 27,5%. Європа, за оцінкою дослідницької компанії, стане регіоном із найвищими темпами зростання VR-ринку в цей період. Ці показники описують усю індустрію, а не прибутковість конкретного бізнесу, проте демонструють масштаб розвитку технології.

Комерційна VR-арена продає не гарнітури, а враження: командні бої, змагання з друзями, інтерактивні пригоди та спільний відпочинок. Щоб перетворити цей досвід на бізнес, потрібні різноманітний контент, надійні технології та ефективне управління.

Чому VIAR розробляє власні ігри

Підприємець, який запускає VR-арену самостійно, має перевірити ігри й обладнання, знайти відповідні ліцензії, налаштувати ПЗ, організувати бронювання та навчити персонал. Додаткові витрати виникають під час тестування, технічних помилок і оновлення контенту.

ВІАР пройшов цей шлях на власних локаціях. Команда протестувала сотні ігрових рішень, створила власні VR-ігри та програмне забезпечення й розробила систему автоматизації роботи клубу. Інвестиції ВІАР в розробку ігрового контенту та ПЗ становили сотні тисяч доларів.

Для VR Arena з вільним переміщенням VIAR розробив власний командний VR-шутер. Для гоночних кокпітів створено VIAR RACING – APEXLINE, гру для перегонів і змагань із друзями. Також триває розробка власних VR-квестів VIAR QUEST.

Компанія повідомляє і про прямі ексклюзивні домовленості щодо окремих VR-ігор із міжнародними партнерами, зокрема Ubisoft. Поєднання власного та ліцензованого контенту дає змогу розширювати пропозицію арени без необхідності самостійно створювати кожну гру.

Що отримує партнер франшизи ВІАР

Франшиза об'єднує технології, контент і процеси запуску: допомогу з вибором локації, плануванням простору, обладнанням, CRM, програмним забезпеченням, навчанням команди та технічною підтримкою. Залежно від формату арена може включати VR Arena, стаціонарні VR-ігри, гоночні кокпіти й інші розважальні зони.

За даними компанії, три флагманські комплекси ВІАР у Києві мають понад 2 100 м² загальної ігрової площі. За останні місяці мережа прийняла понад 20 000 гостей і провела понад 1 500 свят та корпоративів. Це показники чинних локацій, а не гарантія аналогічного результату для нового партнера.

На сайті франшизи зазначені інвестиції від $95 000, паушальний внесок від $5 000 і роялті від 8%. Заявлений орієнтир окупності – від 18 місяців. Реальний результат залежить від міста, оренди, завантаження, операційних витрат і якості управління, тому перед інвестуванням необхідно отримати детальний кошторис і фінансову модель.

Європа – пріоритет масштабування

VIAR шукає партнерів у Європі та Україні, які хочуть відкрити арену віртуальної реальності або додати VR-розваги до чинного бізнесу. Українські локації дали компанії практичний досвід, а наступний етап – масштабування моделі на міжнародних ринках.

Головна цінність франшизи – можливість не будувати всю технологічну й операційну систему самостійно, а використати напрацьовані рішення та зосередитися на клієнтах, команді й розвитку бізнесу.

Мережа та бренд VIAR належить ТОВ "ЕМЕКСЕС". Умови придбання франшизи VIAR, обсяг інвестицій, розмір платежів і строки окупності визначаються індивідуально для кожного партнера та залежать від обраного формату бізнесу, країни, локації й інших чинників. Наведені в матеріалі показники є орієнтовними та не гарантують аналогічних фінансових результатів. Детальні умови та презентація доступні на сайті франшизи VR-арен VIAR.