Хлопок для оборонки: аграриям могут выплатить по 10 тыс. грн за гектар в 2025 году

Сегодня правительство утвердило изменения по господдержке производителей хлопчатника на территории Николаевской, Одесской и Херсонской обл. Предусматривается выплата из расчета 10 тыс. грн за 1 га задействованных земель, на которых выращивается хлопчатник под урожай текущего года. Также дотация будет предоставляться тем производителям, которые не получили бюджетных средств за выращивание культуры в прошлом году. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Общая сумма программы будет подсчитана по факту подачи заявок. Они будут приниматься в Государственном аграрном реестре между 10 июня и 10 июля 2025 года. До 10 августа ОВА будет проверять и подавать их Минагро. До 15 сентября министерство выплачивает. Получателями могут быть только сельхозтоваропроизводители", — рассказывает нардеп Степан Чернявский.

Именно он был инициатором предоставления аграриям финансовой поддержки на выращивание хлопчатника еще осенью 2024 года. В поддержку этого направления депутат планировал заложить не менее 300 млн. грн. Эта цифра базировалась на ожидаемой площади в 30 тыс. га хлопчатника. Однако поддержку не учли в госбюджете-2025. Министр агрополитики Виталий Коваль обещал, что Минагро подготовит правку касательно хлопкового направления, которые 29 апреля были приняты.

Без дотаций хлопка не будет

"Мы в Бессарабии, у нас горит пшеница, а вы меня спрашиваете о хлопке? Условий нет никаких. В прошлом году мы только на это время потратили, принимали делегации разные. Я понимаю, была когда-то технология. Но сейчас без полива, выращивать эту культуру в нашем регионе нереально", — возмущается Николай Златов.

Это хозяйство, как и 8 других, приняло участие в пилотном проекте по выращиванию хлопчатника в 2024 г. В прошлом году правительство приняло закон об упрощении импорта сортов хлопчатника и вместе с Минагро поддержало фермеров, засеявших культурой 5 га. Самая главная цель – это исследование технологии выращивания.

"Чтобы выращивать хлопок нужна поддержка государства, притязании его. Сами фермеры не потянут", — отметил Николай Златов.

Фермеры говорят, что в нынешних условиях, учитывая все риски и особенности этой культуры, без экономической поддержки государства заниматься этим будет крайне сложно.

Практика с субсидированием нужных направлений не нова. Дотации используют для регулирования рынка в странах Европы или США. Например, в США субсидии составляют около 25% от стоимости сельскохозяйственной продукции.

Хлопок нерентабелен, но выращивать его нужно

Осенью фермеры собрали урожай, который в общей сложности составил 110 кг. И этот результат был меньше, чем ожидалось. Ведь максимальная урожайность на полях Одесской области составила 1 т/га, в то время как средний потенциал культуры — 1,8 т/га.

"Один сезон — это слишком короткий срок для разработки адаптированных сортов и технологии. Нужно еще 3-5 лет системной работы для того, чтобы можно было запустить промышленное производство", — утверждает старший научный сотрудник Института климатически ориентированного сельского хозяйства НААН Вера Боровик.

По прошлогодним подсчетам, чтобы вырастить 1 га хлопка, минимально нужно вложить от $800 до $1000 . При этом не учтена самая большая статья расходов – это спецтехника, стоимость которой стартует от $250 тыс. за подержанный комбайн.

Хотя цена за 1 т хлопко-сырья в прошлом году колебалась в пределах $700-$1000 , о заработке пока говорить рано. Ведь, во-первых, урожай пока не дотягивает по качеству, а во-вторых, масштабы выращивания пока очень малы, чтобы экспортировать.

Почему Украина взялась за выращивание хлопчатника

Хлопок является стратегически важным сырьем для производства пороха, который необходим для изготовления боеприпасов. В условиях полномасштабной войны с Россией Украина ищет пути обеспечения собственной оборонной промышленности необходимыми компонентами. Аргументация аграрного комитета базируется на нескольких ключевых тезисах:

Вопросы национальной безопасности и уменьшение зависимости от импорта стратегического сырья. Необходимость диверсификации сельскохозяйственного производства при изменении климата. Ведь хлопок – теплолюбивая культура. Перспектива создания новых рабочих мест на юге Украины.

Заинтересованы в производстве хлопка как сырья для пороха и представители ВПК.

"Если бы Украина имела стабильный доступ к пороху и соответствующие государственные контракты, количество произведенных снарядов за год выросло бы на сотни тысяч штук", - рассказал Владислав Бельбас, директор компании "Украинская бронетехника".

Он рассказал, что для выполнения контрактов украинскому оборонпрому нужен прах, изготовленный по советским стандартам. Его можно купить через посредников только в странах бывшего соцлагеря и некоторых дружественных в РФ. Трудно купить и прах для натовского калибра. А собственно производство пороха можно начать с азов — сырья, то есть с выращивания хлопчатника .

"По оценкам Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, в настоящее время страна нуждается в 10 тыс. т хлопчатобумажной целлюлозы, для выращивания которой хлопчатником нужно засеять 25-30 тыс. га", — говорит Степан Чернявский.

Выращивание хлопчатника в сезоне 2025

На прошлой неделе СМИ активно распространяли новость, что к экспериментам с хлопчатником в этом году присоединились фермеры Николаевской области.

"Министерство агрополитики предложило аграриям Николаевщины заложить демо-поля по выращиванию хлопчатника. 7 хозяйств дали согласие. Поэтому в этом году мы будем впервые иметь около 3 тыс. га хлопчатника, экспериментально. Если эксперимент будет удачный, то думаю у нас появятся и товарные посевы", — отмечает директор департамента агропромышленного развития Николаевской ОВА Елена Пискун.

Заявленная цифра выглядела довольно странно по сравнению с прошлогодними площадями в 5 га. Но после проверки выяснилось, что в Николаевской области посеют всего 3 га хлопка.

Планируют сеять хлопчатник и хозяйства, которые начали эксперименты с хлопком в прошлом году.

"Мы снова посеем хлопок. Сейчас перспективы сомнительны. Во-первых, нет точной технологии, во-вторых, негде ее перерабатывать и чем собирать. Плюс, как будет с климатом в Бессарабии — то засуха, то морозы, стрессы постоянно", — делится опытом Виктор Кожухаренко, руководитель СФГ "Виктория", которое растило хлопчатник под оросительной лентой.

То есть мотивация и бизнес-интерес к культуре на данном этапе отсутствует. С другой стороны, понятна мотивация Минагро, которая и в этом году будет очевидно дотировать эксперименты с хлопком. Отказ от программы на данном этапе будет означать потерю уже вложенных средств и ресурсов.

Импортировать нельзя, нужно выращивать

Крупнейшим производителем хлопчатника в мире является Китай. По данным Центра международной торговли, на Китай приходится почти половина мировой торговли хлопковой целлюлозой. Крупнейшими импортерами материала Германия, Швеция и Бельгия. Financial Times обнародовало статью в которой говорится о зависимости европейского оборонпрома от импорта китайского хлопка.

"Европа полагается на Китай, который снабжает более 70% хлопкового волокна. Существует риск того, что Китай может прекратить поставки по геополитическим соображениям. И именно поэтому мы покупаем как можно больше, чтобы пополнить наши запасы", — отметил исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Германия и другие европейские страны стремятся снизить риски поставок критически важных материалов. Но партнера найти сложно.

Другой крупный рынок, страны Центральной Азии, работает на нужды России. Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), установил, что 98% хлопковой целлюлозы РФ получает из Казахстана и Узбекистана. Последний занимает четвертое место в мире по объемам ее экспорта. Кроме того, Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы из Китая.

Есть еще несколько крупных производителей хлопка, таких как США, Индия, Пакистан или страны Африки. Но сообщения, что те же предприятия Европы не могут найти партнера, не внушают надежды.

Следовательно, не только Украина персонально, но и Европа заинтересована в поставке сырья для производства пороха. Не стоит забывать и тот факт, что кроме сырья для пороха, наибольшим образом хлопок используют и в легкой промышленности.

Хотя украинские фермеры-энтузиасты и выполняют просьбу ОВА поддержать хлопковый проект, очевидно, что без существенной государственной поддержки, развития инфраструктуры и четкой технологии, будущее хлопководства в Украине остается под вопросом. В то же время, стратегическая важность этой культуры для оборонной промышленности может стать ключевым аргументом для продолжения экспериментов в этом направлении.