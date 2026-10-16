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Закупочные цены на свиней живым весом на 19-25 октября 2026 года

свиньи
Какие цены на свиней живым весом в Украине / Pixabay

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 19-25 октября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 68-69 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

В течение недели цены на черенок в основном колебались в пределах 68-70 грн/кг, хотя более высокие и более низкие на гривну отметки также точечно встречались. Средневзвешенная рыночная цена остановилась на уровне 68,92 или на -7,5% ниже недели ранее.

Фото 2 — Закупочные цены на свиней живым весом на 19-25 октября 2026 года
Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,40 евро/кг (70,43 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,18 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,45 злотых/кг (51,24 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,00 злотых/кг (46,06 – 57,57 грн/кг).

Фото 3 — Закупочные цены на свиней живым весом на 19-25 октября 2026 года
Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

  • 1,59 (-2%) €/кг в ЕС;
  • 1,26 (+18%) €/кг в Бразилии;
  • 1,48 (-4%) €/кг в США;
  • 1,19 (-2%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза, США и Канаде цены продолжают снижаться, тогда как на рынках Латинской Америки наблюдается тенденция к их росту.

Автор:
Ольга Опенько

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