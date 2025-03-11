"Знаковое событие". В Украине впервые состоялась пилотная выдача аграрной ноты

Реестр аграрных нот впервые зафиксировал пилотную выдачу аграрной ноты с депонированием в Центральном депозитарии, что является знаковым событием развития этого финансового инструмента на рынках капитала.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Комиссия указывает, что первую аграрную ноту выдало ООО "Агрофирма-Горизонт" из Хмельницкой области. Кредитором выступило ООО "АП Импорт" группы компаний "Агропросперис", ставшее первым владельцем этой ценной бумаги.

"Запуск аграрных нот является важным этапом для развития и диджитализации рынков капитала. Мы приложили максимум усилий, чтобы создать прозрачную и эффективную систему обращения этого инструмента. Первый выпуск подтвердил готовность рынка к изменениям, но также обозначил аспекты, которые необходимо доработать для полной функциональности инструмента" — отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Как отмечается, этот процесс проходил при поддержке Национального депозитария Украины, который ведет Реестр аграрных нот, и экспертов IFC (Международной финансовой корпорации) в рамках проекта "Развитие доступа агросектора Украины к рынкам капитала", реализуемого совместно со Швейцарской конфедерацией

Напомним, в феврале 2024 года был принят Закон Украины "Об аграрных нотах", который вступил в силу с 1 января 2025 года. Аграрная нота – новый финансовый инструмент, который является неэмиссионной ценной бумагой, подтверждающей обязательство должника осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или выплатить денежную сумму в соответствии с условиями договора.

В НКЦБФР отмечают, что традиционные бумажные аграрные расписки будут продолжать использоваться согласно Закону Украины "Об аграрных расписках". Аграрные расписки и аграрные ноты – это два инструмента, которые имеют одинаковую цель (привлечь финансирование в агросектор под залог сельскохозяйственной продукции), но разную правовую природу и другие отличия, о которых мы поговорим далее. Действует такой принцип – выбирай, что для тебя оптимально, но важно то, что аграрная нота не может использоваться одновременно с аграрными расписками одним и тем же должником и по одному и тому же предмету залога.