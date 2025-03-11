"Знакова подія". В Україні вперше відбулася пілотна видача аграрної ноти

Реєстр аграрних нот вперше зафіксував пілотну видачу аграрної ноти з депонуванням у Центральному депозитарії, що є знаковою подією для розвитку цього фінансового інструменту на ринках капіталу.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Комісія вказує, що першу аграрну ноту видало ТОВ "Агрофірма-Обрій" з Хмельницької області. Кредитором виступило ТОВ "АП Імпорт" групи компаній "Агропросперіс", яке стало першим власником цього цінного паперу.

"Запуск аграрних нот є важливим етапом для розвитку та діджиталізації ринків капіталу. Ми доклали максимум зусиль, щоб створити прозору та ефективну систему обігу цього інструменту. Перший випуск підтвердив готовність ринку до змін, але також окреслив аспекти, які необхідно доопрацювати для повної функціональності інструменту" – зазначив Руслан Магомедов, голова НКЦПФР.

Як зазначається, цей процес відбувався за підтримки Національного депозитарію України, що веде Реєстр аграрних нот, та експертів IFC (Міжнародної фінансової корпорації) у рамках проєкту "Розвиток доступу агросектору України до ринків капіталу", який реалізується спільно зі Швейцарською конфедерацією

Нагадаємо, у лютому 2024 року був прийнятий Закон України "Про аграрні ноти", який набрав чинності з 1 січня 2025 року. Аграрна нота – це новий фінансовий інструмент, який є неемісійним цінним папером, що підтверджує зобов'язання боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або виплатити грошову суму відповідно до умов договору.

В НКЦПФР наголошують, що традиційні паперові аграрні розписки продовжуватимуть використовуватись згідно з Законом України "Про аграрні розписки". Аграрні розписки та аграрні ноти – це два інструменти, які мають однакову мету (залучити фінансування в агросектор під заставу сільськогосподарської продукції), але різну правову природу та інші відмінності, про які поговоримо далі. Діє такий принцип – обирай, що для тебе оптимально, але важливо те, що аграрна нота не може використовуватися одночасно з аграрними розписками одним і тим самим боржником та щодо одного і того самого предмета застави.