Миллиарды на воздушный террор: что стоит за модернизацией российских "Гераней" и когда у Украины появятся ресурсы для их сбития

Реактивные дроны уже составляют значительную часть российских воздушных атак. В ночь на 8 октября Россия применила 142 беспилотника, из которых 82 были реактивными, сообщили Воздушные силы. Это более половины аппаратов, которые били по Украине в этой атаке. В то же время, достаточных объемов поставок специализированных перехватчиков военные ожидают не раньше конца ноября.

Россия совершенствует не только быстроту своего оружия. На новых "Геренях" украинская разведка обнаружила автономную оптическую навигацию, дополнительные навигационные датчики и локализованные реактивные двигатели. У Украины уже есть первые результаты противодействия, но между успешным испытанием и защитой городов в масштабах страны остается производственный и организационный разрыв.

Dilo проанализировало, как Россия превратила иранские беспилотники в семейство ударных систем, что известно об израсходованных и запланированных миллиардах, почему украинский ответ опоздал и куда движется технологическая гонка.

От иранского импорта к собственным модификациям

Россия начала применять иранские "Шахеды" против Украины осенью 2022 года. Впоследствии она перешла от закупки готовых аппаратов к производству и модификации российских версий. Передача технологий и развертывание производства в "Алабуге", что в Татарстане, стали основой этого перехода, описывало Associated Press.

Однако Россия не заменила все винтовые беспилотники реактивными. Она расширила набор средств нападения, которые можно применять одновременно. В сентябре 2025 года ГУР обнародовало исследование "Герани-3", связанное с иранским реактивным Shahed-238. В январе 2026 года разведка раскрыла характеристики "Герани-5", а в мае - строение "Герани-4".

Эта последовательность важна, ведь номера не образуют аккуратную хронологию поколений. Россия параллельно развивает разные конструкции и переносит между ними отдельные решения. Поэтому оценивать угрозу только при появлении следующей цифры в названии — ложный подход.

"Сусанин" и собственные двигатели: что меняется внутри "Гераней"

К спутниковой и инерциальной навигации россияне добавили оптическую систему "Сусанин", показывает исследование ГУР от 5 октября. Она сопоставляет изображение местности с подготовленными образцовыми изображениями. По данным разведки, аналогичное решение используется и на "Геране-5" версии К5.

Проще говоря, дрон получает дополнительный способ ориентироваться без спутникового сигнала. Это затрудняет противодействие радиоэлектронной борьбе, но не доводит до полной неуязвимости к ним. Так же оптическая навигация сама по себе не означает, что аппарат способен самостоятельно выбирать цели.

ГУР также обнаружило навигационный блок с американским магнитометром, повышающим точность автономного полета. Китайский турбореактивный двигатель в исследованной модификации заменили локализованным в "Алабуге" аналогом. Отдельно разведка сообщила о новой боевой части, предназначенной для поражения инфраструктурных конструкций.

Угрозу видели с 2024 года: где опоздал ответ

Вопрос опоздания украинского противодействия получил более конкретное содержание после заседания парламентской временной следственной комиссии 6 октября. Первое применение российского реактивного беспилотника зафиксировали в январе 2024 года, подтвердил заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко.

По приведенной хронологии, работа над дронами-перехватчиками началась в марте 2025 года, сначала оставалась несистемной, а более организованный подход сформировался в конце того года. Одной из причин Черевашенко назвал недостаточную коммуникацию между владеющими информацией структурами. В то же время он подчеркнул, что высказывает свою оценку, а не заключение завершенного расследования.

Это позволяет говорить о задержке между обнаружением угрозы и организацией системного ответа. Но не дает оснований утверждать, что до марта 2025 года в Украине вообще не существовало отдельных разработок или исследований.

Технологические ограничения тоже были реальными. В интервью NV представители "Диких шершней" объясняли, что средство против скоростных целей пришлось создавать как новый продукт. Простого ускорения имеющегося перехватчика было недостаточно.

Санкции и удары не остановили производство

Утверждать, что мер не было, также некорректно. Еще в декабре 2023 года Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против структур, связанных с российско-иранским производством беспилотников. В апреле 2024 года объекты в районе "Алабуги" стали целями украинской атаки, о которой сообщало AP.

Однако ограничение доступа к технологиям и срыв производства — нетождественные результаты. Санкции могут затруднять поставки, но наличие компонентов в новых аппаратах показывает, что цепи закупок продолжают работать.

Локализация части производства дополнительно усложняет задачу. В то же время, иностранное происхождение отдельной детали не доказывает, что ее производитель сознательно поставлял продукцию российскому ВПК: важно устанавливать весь путь через посредников.

Сколько стоит российская дроновая программа

Единой проверенной суммы всех российских расходов на "Герани" в открытом доступе нет. Отдельно финансируются закупки, передача технологий, производственные мощности, комплектующие и модернизация. Один из начальных ориентиров приводит Институт науки и международной безопасности. По его исследованию, первоначальная договоренность по производству иранских Shahed в России предполагала около $1,75 млрд и программу на 6000 аппаратов.

Однако это оценка конкретного первоначального соглашения, а не результат всех фактических расходов от 2022 года. Она также не является сметой создания реактивных модификаций. Делить всю сумму на количество дронов и называть результат себестоимостью одного аппарата некорректно: сделка охватывала развертывание производства и технологическое сотрудничество.

Отдельной проверенной сметы российских реактивных дронов на 2026 год просто нет. О планах на 2027 год известно больше, но с важной оговоркой. 26 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует потратить 12 млрд долларов на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

Тем не менее, это обнародованная украинским президентом информация о российских планах, а не независимо проверенная финансовая отчетность. Категория шире семейства "Герань", а запланированные деньги нельзя приравнивать к уже потраченным. В то же время, сам масштаб названной суммы свидетельствует о намерении сделать такие системы долгосрочным инструментом войны, а не временным дополнением к ракетному арсеналу.

Перехват уже есть, массового решения еще не хватает

Воздушные силы работают примерно с 20 производителями реактивных перехватчиков, сообщил на вышеупомянутом заседании Черевашенко. Испытательные полеты проводят 14 компаний, шесть имеют результаты уничтожения реактивных дронов, а разработки трех военные считают перспективными. Два аппарата уже прошли кодификацию, среди них Predator.

Но снабжение перехватчиков в необходимом количестве он ожидает не раньше конца ноября. Речь идет не об отсутствии каких-либо средств к этой дате, а о недостаточном масштабе их наличия.

Свежее подтверждение боевого применения появилось 8 октября: Национальная гвардия сообщила об уничтожении "Герани-5" дроном-перехватчиком этого месяца. Всего с начала года ее подразделения уничтожили перехватчиками 3694 аппарата типа Shahed и Гербера. Это совокупный результат против разных целей, а не количество сбитых реактивных дронов.

Одно из производственных ограничений — двигатели. В интервью Financial Times Зеленский объяснил, что Украина в значительной степени зависит от их импорта, а собственных объемов недостаточно. Пока специализированные решения масштабируют, нагрузку несут другие средства ПВО. Черевашенко назвал F-16 одним из самых эффективных инструментов против реактивных беспилотников, но подчеркнул: интенсивное применение тратит ресурс самолетов и увеличивает потребность в техническом обслуживании.

Цена защиты — больше, чем стоимость одного дрона

Публичные цены перехватчиков показывают, почему Украина заинтересована в их массовом производстве. В июльском репортажи Reuters стоимость перехватчика Bullet оценивалась примерно в цену до $2000, а реактивного Griffen — менее чем в 10 000 долларов, по заявлению представителя его инвестора.

Однако это цены разных изделий, а не сопоставимая смета гарантированного уничтожения конкретной "Герани". Они не доказывают одинаковой эффективности против всех скоростных целей. В настоящем расчете следует учесть выявление дрона, наведение, подготовку операторов, наземное оборудование, сервис и неудачные пробы. Для государства важна стоимость успешной защиты объекта, а не только закупочная цена перехватчика.

За первое полугодие 2026 года Агентство оборонных закупок заключило контракты на дроны более чем на 333,6 млрд грн. Но это все соответствующие закупки, в частности, FPV, а не отдельный бюджет противодействия реактивным "Гераням". Сумма контрактов также нетождественна уже совершенным платежам.

Помочь с масштабированием должны партнеры. 7 октября представитель Quantum Systems Маттиас Лена сообщил корреспонденту Укринформа о письме о намерениях обеспечить Украину десятками тысяч перехватчиков SPYS, разработанных совместно с украинской WIY. Компания рассчитывает на поставку тысяч аппаратов уже в этом году.

Это перспективное направление, но письмо о намерениях, производственной способности и передаваемых войскам изделиях — разные этапы. Именно фактический выпуск и результативность будут определять, насколько быстро снизится нагрузка на более дорогие средства ПВО.

Скорость, автономность и массовость: куда движется угроза

Оснований говорить о технологическом потолке российских дальнобойных беспилотников нет. В то же время нет оснований полагать, что каждая новая модификация автоматически делает их неуязвимыми. Имеющиеся данные позволяют выделить три направления дальнейшего развития.

Первый — повышение скорости. На заседании 6 октября Черевашенко озвучил прогноз возможного появления российских дронов со скоростью от 800 до 900 км/ч. Он уточнил, что такие показатели пока не зафиксированы. Это сценарий, к которому готовятся военные, а не подтвержденная характеристика уже применяемого оружия.

Второй — уменьшение зависимости от внешних сигналов. Оптическая навигация показывает стремление России сохранять управляемость полета в условиях противодействия. Однако автономная навигация, распознавание объектов и самостоятельный выбор цели — разные возможности. Объединять их под громким названием "дроны с искусственным интеллектом" без дополнительных доказательств неправильно.

Третий — производственная адаптация. Локализация двигателей и использование общих компонентов в разных модификациях могут облегчать наращивание серий. Это аналитический вывод из зафиксированных изменений, а не доказательство того, что Россия уже избавилась от импортной зависимости или снизила себестоимость.

Вероятный следующий этап — не одна принципиально новая модель, а сочетание различных аппаратов: более дешевых массовых, скоростных и сложнее оснащенных. В то же время скорость, дальность, надежность и цена останутся предметом компромисса. Технически более сложный дрон не обязательно будет дешевле или доступнее в большем количестве.

Для Украины это означает, что защиту нельзя завершить одним успешным прототипом. Нужна система, способная регулярно обновлять средства противодействия, обеспечивать их серийное производство и обучать операторов.

Главный показатель этой гонки — не количество представленных моделей и не сумма объявленных контрактов. Это способность уменьшать количество попаданий, не истощая скорее противника людей, авиацию и запасы дорогостоящего вооружения.