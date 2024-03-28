Что такое продуктовая стратегия и как она может принести пользу бизнесу

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Продуктовая стратегия – это стратегический план, определяющий, каким образом компания будет развивать и позиционировать свои продукты на рынке с целью достижения конкурентного преимущества и удовлетворения потребностей потребителей.

Этот подход определяет направления развития продуктовой линейки, включает анализ рынка, конкурентов и потребителей, а также установление стратегических целей и планов действий для достижения их.

Эффективная продуктовая стратегия позволяет компании не только увеличивать свою долю на рынке, но повышать лояльность клиентов, оптимизировать затраты и обеспечивать стабильный рост прибыли.

Кроме того, продуктовая стратегия способствует инновациям и развитию новых продуктов, отвечающих изменениям потребительских потребностей и тенденции рынка.

Она помогает компании сосредоточиться на наиболее важных для нее направлениях развития и эффективно использовать свои ресурсы для достижения стратегических целей.

Благодаря четкой и исследования продуктовой стратегии бизнес может стать более конкурентоспособным, адаптивным и способным быстро реагировать на изменения во внутренней и внешней среде.

Создание релевантной продуктовой стратегии я бы начал с ответа на три основных вопроса:

Какую ценность приносит ваш продукт для пользователей?

Подумайте о том, какая ценность у вас есть сейчас и какую вы можете предложить в будущем? Зависит ли ваша ценность от сезонности рынка? Какие риски могут влиять на деливер ценностей пользователя? Какова ваша стратегия работы с этими рисками?

Какое у вас есть долгоиграющая конкурента преимущество, которое сложно скопировать конкурентам?

Почему компаниям трудно конкурировать с например Google или Facebook? В книге Гамильтона Хелмера "7 сил" описано семь преимуществ, которые трудно копировать.

Как ваша бизнес модель будет обеспечивать стабильный рост прибыли?

Как ваш продукт будет генерировать прибыль? Вам понадобится прибыль, чтобы инвестировать в инновации, создать еще лучший продукт в будущем и адаптировать свой продукт для выхода на новый рынок или для захвата комплементарной целевой аудитории.

Следующим шагом является выдвижение гипотез высокого уровня, объединяющих создание сложности, которую трудно копировать, и рост прибыли. Достижение двух-трех из этих целей посредством одной стратегии является основой эффективной продуктовой стратегии.

Как определить метрику, чтобы доказать или опровергнуть свои гипотезы и измерить прогресс

Прокси-метрики – это измеряемые параметры, которые используются для оценки качества или успешности продукта или услуги, особенно в случаях, когда непосредственное измерение желаемых результатов является сложным или невозможным.

К примеру, если основной метрикой успеха является удовлетворенность клиентов, но измерить ее непосредственно дорого или сложно, можно использовать прокси-метрики, такие как количество повторных посещений сайта, время, проведенное пользователем на странице, или конверсия в покупки.

Чтобы определить метрику, которая поможет доказать или опровергнуть гипотезы и измерить прогресс, сначала нужно четко сформулировать цели и задачи продукта или услуги. Затем можно использовать эти цели для определения конкретных ключевых показателей эффективности (KPIs), отражающих прогресс достижения этих целей.

Для каждого KPI необходимо установить четкие метрики измерений, которые должны быть максимально объективными и точными.

После внедрения метрик следует регулярно анализировать полученные данные, чтобы оценить их эффективность и вносить необходимые коррективы для достижения поставленных целей.

Вот простая модель для определения прокси-метрика:

Процент (возвращаемых пользователей/новых клиентов/клиентов), которые делают по крайней мере (минимальный порог для действий пользователя) на (X период времени).

Далее создание дорожной карты продукта – это и есть выражение вашей стратегии.

Дорожная карта продукта это инструмент, который используется для визуализации стратегии развития продукта на определенный период времени, используя определенные рамки и фазу жизненного цикла, в котором находится ваш продукт.

Она определяет основные шаги, необходимые для достижения целей продукта, временные рамки и приоритеты.

Главная цель дорожной карты состоит в создании всеобщего понимания того, куда идет продукт, и обеспечении общей ответственности всех участников команды за его успех.

Создание дорожной карты продукта важно во избежание разногласий в понимании стратегии развития продукта среди членов команды, обеспечить согласованность и общее видение будущего направления развития.

Кроме того, она позволяет избежать потери времени и ресурсов по неэффективным инициативам, а также помогает в решении проблем и выявлении возможностей для улучшения.

Чтобы создать эффективную дорожную карту продукта, необходимо соблюдать несколько базовых правил.

Во-первых, важно включить в карту четко сформулированные цели и ключевые результаты, которые должны быть достигнуты.

Далее следует учитывать потребности пользователей и устанавливать приоритеты на основе их потребностей. Также важно помнить о гибкости и адаптивности - дорожная карта продукта должна быть готова к изменениям, обновлениям и корректировкам в соответствии с новыми условиями и требованиями рынка.

Наконец, коммуникация и сотрудничество между всеми участниками процесса являются ключевыми для успешной реализации дорожной карты продукта.

Это, конечно, далеко не все аспекты и нюансы, которые нужно учесть при создании продуктовой стратегии. Но именно основываясь на основных моментах этой статьи, вы сможете сделать массивный толчок для создания а затем итерационного улучшения вашей продуктовой стратегии.