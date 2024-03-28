Що таке продуктова стратегія та як вона може принести користь бізнесу

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Продуктова стратегія - це стратегічний план, що визначає яким чином компанія буде розвивати та позиціонувати свої продукти на ринку з метою досягнення конкурентної переваги та задоволення потреб споживачів.

Цей підхід визначає напрямки розвитку продуктової лінійки, включає в себе аналіз ринку, конкурентів та споживачів, а також встановлення стратегічних цілей та планів дій для досягнення їх.

Ефективна продуктова стратегія дозволяє компанії не лише збільшувати свою частку на ринку, але й підвищувати лояльність клієнтів, оптимізувати витрати та забезпечувати стабільний ріст прибутку.

Крім того, продуктова стратегія сприяє інноваціям та розвитку нових продуктів, що відповідають змінам у споживчих потреб та тенденції ринку.

Вона допомагає компанії зосередитися на найбільш важливих для неї напрямках розвитку та ефективно використовувати свої ресурси для досягнення стратегічних цілей.

Завдяки чіткій та дослідження продуктовій стратегії бізнес може стати більш конкурентоспроможним, адаптивним та здатним до швидкого реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

Створення релевантної продуктової стратегії я б почав з відповіді на три основні питання:

Яку цінність дає ваш продукт для користувачів?

Подумайте про те яка цінність у вас є зараз та яку ви можете запропонувати в майбутньому? Чи залежить ваша цінність від сезонності ринку? Які ризики можуть впливати на делівері цінностей до користувача? Яка ваша стратегія роботи з цими ризиками?

Яка у вас є довгограюча конкурента перевага яку складно скопіювати конкурентам?

Чому компаніям важко конкурувати з наприклад Google або Facebook? У книзі Гамільтона Хелмера «7 сил» описано сім переваг, які важко копіювати.

Як ваша бізнес модель буде забезпечувати стабільне зростання прибутку?

Як ваш продукт буде генерувати прибуток? Вам знадобиться прибуток, щоб інвестувати в інновації, щоб створити ще кращий продукт у майбутньому та адаптувати свій продукт для виходу на новий ринок або для захоплення комплементарної цільової аудиторії.

Наступним кроком є висунення гіпотез високого рівня, які поєднують створення цінності, яку важко копіювати, і зростання прибутку. Досягнення двох-трьох із цих цілей за допомогою однієї стратегії є основою ефективної продуктової стратегії.

Як визначити метрику, щоб довести або спростувати свої гіпотези та виміряти прогрес

Проксі-метрики - це вимірювані параметри, які використовуються для оцінки якості або успішності продукту чи послуги, особливо у випадках, коли безпосереднє вимірювання бажаних результатів є складним або неможливим.

Наприклад, якщо основною метрикою успіху є задоволеність клієнтів, але виміряти її безпосередньо дорого або складно, можна використовувати проксі-метрики, такі як кількість повторних відвідувань сайту, час, проведений користувачем на сторінці, або конверсія в покупки.

Щоб визначити метрику, яка допоможе довести або спростувати гіпотези та виміряти прогрес, спочатку потрібно чітко сформулювати цілі та завдання продукту чи послуги. Потім можна використовувати ці цілі для визначення конкретних ключових показників ефективності (KPIs), які відображають прогрес досягнення цих цілей.

Для кожного KPI потрібно встановити чіткі метрики вимірювання, які мають бути максимально об'єктивними та точними.

Після впровадження метрик слід регулярно аналізувати отримані дані, щоб оцінити їхню ефективність та вносити необхідні корективи для досягнення поставлених цілей.

Ось проста модель для визначення проксі-метрик:

Відсоток (користувачів/нових клієнтів/клієнтів, що повертаються), які роблять принаймні (мінімальний поріг для дій користувача) на (X період часу).

Далі створення дорожньої карти продукту - це і є вираз вашої стратегії.

Дорожня карта продукту це інструмент, який використовується для візуалізації стратегії розвитку продукту на певний період часу використовуючи певні рамки та фазу життєвого циклу в якому знаходиться ваш продукт.

Вона визначає основні кроки, необхідні для досягнення цілей продукту, а також часові рамки та пріоритети.

Головна мета дорожньої карти полягає у створенні загального розуміння того, куди йде продукт, і забезпеченні спільної відповідальності всіх учасників команди за його успіх.

Створення дорожньої карти продукту важливо для того, щоб уникнути розбіжностей в розумінні стратегії розвитку продукту серед членів команди, забезпечити узгодженість та спільне бачення майбутнього напрямку розвитку.

Крім того, вона дозволяє уникнути втрати часу та ресурсів на неефективні ініціативи, а також допомагає у вирішенні проблем та виявленні можливостей для покращення.

Щоб створити ефективну дорожню карту продукту, необхідно дотримуватися кількох базових правил.

По-перше, важливо включити до карту чітко сформульовані мети та ключові результати, які мають бути досягнуті.

Далі, потрібно враховувати потреби користувачів та встановлювати пріоритети на основі їхніх потреб. Також важливо пам'ятати про гнучкість та адаптивність - дорожня карта продукту повинна бути готовою до змін, оновлень та коригувань у відповідності до нових умов та вимог ринку.

Нарешті, комунікація та співпраця між всіма учасниками процесу є ключовими для успішної реалізації дорожньої карти продукту.

Це звісно далеко не всі аспекти та нюанси які потрібно врахувати при створенні продуктової стратегії. Але саме базуючись на основних моментах цієї статті ви зможете зробити масивний поштовх для створення а потім ітераційного покращення вашої продуктової стратегії.