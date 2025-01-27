Enwell Energy снова остановила работу: как это повлияет на добычу газа в Украине

Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", принадлежащее Enwell Energy и входящее в Группу Smart Energy, связываемую с экснародным депутатом Вадимом Новинским, 23 января начала работы по прекращению добычи углеводородов на Мехедовско-Голотовщинском и Свиридовском.

Компания не в первый раз сталкивается с блокировкой добычи, что связано с конечными бенефициарами. Так, в апреле-мае 2023 года Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешений Островерховское, Васищевское и Свистунковско-Краснолуцкое месторождения, что заставило Smart Energy остановить добычу на этих месторождениях. Остановка спецразрешений была связана с санкциями СНБО против Вадима Новинского, который по данным СБУ все еще был бенефициаром компании.

Более года компания не добывала углеводороды на своих месторождениях, после чего в июне 2024 года действие лицензий было возобновлено в связи с внесением изменений в санкции против Новинского, что позволило компании возобновить добычу. За время остановки компания недобыла 194 миллиона кубометров природного газа. Однако возобновление добычи заняло много времени, в том числе и из-за российских атак на объекты компании.

В ноябре 2024 года Госгеонадра вторично остановила действие специальных разрешений на пользование недрами для компаний из Группы Smart Energy после новых санкций СНБО против конечных бенефициарных собственников Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" и ООО "Пром-Энерго Продукт".

Enwell Energy инициировала судебные тяжбы в Полтавском окружном административном суде, обжалуя решение об остановке действия лицензий. 25 ноября 2024 г. компания получила положительное решение Полтавского суда, отменив приказы Госгеонадр. Компания смогла восстановить добычу природного газа. В то же время Госгеонадра подала апелляционную жалобу на решение Полтавского суда, которую суд апелляционной инстанции удовлетворил 22 января 2025 года.

По информации компании, до остановки буровой скважины суммарно среднесуточно давали 210 тысяч кубометров природного газа, 35 т конденсата, 25 т нефти и 19 т LPG. В результате остановки деятельности газодобывающего предприятия до конца 2025 года ожидаются потери в размере 78 миллионов кубометров природного газа, 13 тысяч т конденсата, 9,3 тысячи тонн нефти и 7,1 тысячи тонн LPG.

Остановка добычи компаниями Smart Energy , безусловно, повлияет на общую добычу газа в Украине, однако способна ли она остановить наблюдаемый в последние годы рост добычи?

Основными двигателями роста добычи природного газа в Украине после российского вторжения являются не частные компании, а государственные – "Укргаздобыча" и "Укрнафта", продолжающие работать в штатном режиме. Доля государственных компаний в общей добыче природного газа в Украине в 2024 году составила более 82%.

Среднесуточная валовая добыча природного газа в Украине в январе 2025 года составляет почти 54 миллиона кубометров в сутки, на 0,5% выше, чем в декабре 2024 года и на 5% выше, чем в декабре 2024 года. По итогам января, несмотря на остановку добычи Smart Energy , среднесуточная добыча останется на уровне около 53,9 миллиона кубометров в сутки, все еще выше, чем в декабре 2024 года.

Ожидается, что рост добычи природного газа продолжится и в 2025 году. ожидается, сохранят рост добычи, хотя темпы роста могут снизиться по сравнению с 2024 годом.