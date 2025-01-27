Enwell Energy знову зупинила роботу: як це вплине на видобуток газу в Україні

Представництво “Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед”, що належить Enwell Energy та входить до Групи Smart Energy, яку пов’язують з екснародним депутатом Вадимом Новинським, 23 січня розпочала роботи з припинення видобутку вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському та Свиридівському родовищах у Полтавській області.

Компанія не вперше зіштовхується з блокуванням видобутку, що пов’язано з кінцевими бенефіціарами. Так, у квітні-травні 2023 року Державна служба геології та надр зупинила дію спецдозволів Островерхівське, Васищівське та Свистунківсько-Червонолуцьке родовища, що змусило Smart Energy зупинити видобуток на цих родовищах. Зупинка спецдозволів була пов’язана з санкціями РНБО проти Вадима Новинського, який за даними СБУ, все ще був бенефіціаром компанії.

Понад рік компанія не видобувала вуглеводні на своїх родовищах, після чого у червні 2024 року дію ліцензій було поновлено у зв’язку з внесенням змін до санкцій проти Новинського, що дозволило компанії відновити видобуток. За час зупинки компанія недовидобула 194 мільйони кубометрів природного газу. Однак відновлення видобутку зайняло багато часу, зокрема і через російські атаки на об’єкти компанії.

У листопаді 2024 року Держгеонадра вдруге зупинило дію спеціальних дозволів на користування надрами для компаній з Групи Smart Energy, після нових санкцій РНБО проти кінцевих бенефіціарних власників Представництва "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" та ТОВ "Пром-Енерго Продукт".

Enwell Energy ініціювала судові позови у Полтавському окружному адміністративному суді, оскаржуючи рішення щодо зупинки дії ліцензій. 25 листопада 2024 року компанія отримала позитивне рішення Полтавського суду, скасувавши накази Держгеонадр. Компанія змогла відновити видобуток природного газу. Водночас, Держгеонадра подала апеляційну скаргу на рішення Полтавського суду, яку суд апеляційної інстанції задовольнив 22 січня 2025 року.

За інформацією компанії, до зупинки свердловини сумарно середньодобово давали 210 тисяч кубометрів природного газу, 35 т конденсату, 25 т нафти та 19 т LPG. Внаслідок зупинення діяльності газовидобувного підприємства до кінця 2025 року очікуються втрати у розмірі 78 мільйонів кубометрів природного газу, 13 тисяч т конденсату, 9,3 тисяч т нафти та 7,1 тисяч т LPG.

Зупинка видобутку компаніями Smart Energy, безумовно, вплине на загальний видобуток газу в Україні, однак чи здатна вона зупинити зростання видобутку, що спостерігається в останні роки? Навряд чи.

Основними рушіями росту видобутку природного газу в Україні після російського вторгнення є не приватні компанії, а державні – "Укргазвидобування" та "Укрнафта", що продовжують працювати у штатному режимі. Частка державних компаній у загальному видобутку природного газу в Україні у 2024 році склала понад 82%.

Середньодобовий валовий видобуток природного газу в Україні у січні 2025 року становить майже 54 мільйони кубометрів на добу, на 0,5% вище, ніж у грудні 2024 року та на 5% вище, ніж у грудні 2024 року. За підсумками січня, не дивлячись на зупинку видобутку Smart Energy, середньодобовий видобуток залишиться на рівні близько 53,9 мільйона кубометрів на добу, все ще вище, ніж у грудні 2024 року.

Очікується, що зростання видобутку природного газу продовжиться й у 2025 році. За моїми оцінками, загальний видобуток газу цього року може досягти 19,8 мільярда кубометрів, а у лідерах видобутку залишаться державні компанії, що стане найвищим значенням з 2021 року. Державні компанії, як очікується, збережуть ріст видобутку, хоча темпи росту можуть знизитися у порівнянні з 2024 роком.