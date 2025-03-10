Гарантии происхождения электроэнергии: рынок, который пока не работает

С октября 2024 г. в Украине запустили рынок гарантий происхождения электроэнергии. Торги проходят на двух платформах — "Оператор рынка" и Украинская энергетическая биржа. По состоянию на начало марта инициаторами аукционов пока являются только 3 компании — "Гарантированный покупатель", "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Украинский рынок

Спрос на гарантии происхождения электроэнергии был только на старте механизма торгов, в октябре было законтрактовано 67757 гарантий (эквивалентно 67757 МВтг), что составляет около 50% от всего реализованного объема за эти 5 месяцев. В феврале 2025 г. уже не было законтрактовано ни одной ГПЭЭ.

"Укргидроэнерго" заняло 81% в структуре торгов, остальные — "Гарантированный покупатель". "Энергоатом" вышел с первыми торгами гарантиями происхождения электроэнергии в начале марта, компания предлагала на продажу 808 гарантий на ресурс гидроэнергии на ноябрь 2024 года (ресурс Ташлыкской ГАЭС, расположенной возле Южноукраинской АЭС Николаевской области). Однако спроса на эту позицию было. К 10 марта крупнейший производитель электроэнергии в стране объявил еще один аукцион.

Вид ВИЭ по акцептованному объему ГПЭЭ, за октябрь 2024 – февраль 2025, %

Источник: мониторинг ExPro на основе данных «Оператора рынка» и Украинской энергетической биржи

Стартовая цена гарантий происхождения электроэнергии колеблется в пределах 10-13 грн/МВт, на результативных аукционах конечная цена реализации обычно остается на уровне стартовой.

На 4 марта в реестре гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, уже зарегистрировано 1088 учетных записей.

Главной причиной столь низкого спроса является отсутствие стимулов для покупателей. Фактически сейчас в Украине гарантии происхождения электроэнергии не предоставляют дополнительных "бенефитов" для потребителей.

Отдельно следует отметить и роль USAID в имплементации механизма гарантий происхождения в Украине. Как отмечали в прошлом году в Энергорегуляторе, был заключен трехсторонний договор между НКРЭКП, компанией Grexel Systems Ltd и USAID ПЭБ, предусматривающий привлечение средств международной технической помощи Агентства США по международному развитию для оплаты использования программного обеспечения G-REX в течение четырех календарных лет. Что будет дальше с этой инициативой – неизвестно.

Следующий шаг – присоединение к АИС (Ассоциации органов эмитентов), которое ожидается в 2025-2026 гг.

О чем думают развитые рынки

Пока Украина находится на начальном этапе внедрения механизма, на мировом рынке уже активно обсуждается необходимость внедрения «детальных» гарантий (Granular Guarantees of Origin (G-GOs)), предусматривающих данные по времени (с интервалом в полчаса) отпуска электроэнергии. Это позволяет более точно отслеживать использование электроэнергии с ВИЭ. В Montel выделили следующие преимущества G-GOs: повышение прозрачности в потреблении возобновляемой энергии; улучшенная корпоративная отчетность по устойчивому развитию; повышенный спрос на отслеживание возобновляемой энергии в реальном времени

Выводы

Рынок гарантий происхождения электроэнергии в Украине пока находится на начальной стадии развития и сталкивается с низким спросом из-за отсутствия мотивации для потребителей. Несмотря на запуск торгов и наличие первых участников, акцептованные объемы торгов уменьшаются, а интерес к механизму пока ограничен.

Ключевыми факторами развития рынка могут стать дополнительные стимулы для бизнеса, расширение регуляторных требований, а также интеграция Украины в международные механизмы гарантий происхождения. Ожидаемое присоединение к АИВ будет однозначно способствовать активизации рынка.