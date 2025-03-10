Гарантії походження електроенергії: ринок, який поки не працює

З жовтня 2024 року в Україні запустили ринок гарантій походження електроенергії. Торги проходять на двох платформах — "Оператор ринку" та Українська енергетична біржа. Станом на початок березня ініціаторами аукціонів поки є лише 3 компанії — “Гарантований покупець”, “Укргідроенерго” та “Енергоатом”.

Український ринок

Попит на гарантії походження електроенергії був тільки на старті механізму торгів, у жовтні було законтрактовано 67 757 гарантій (еквівалентно 67 757 МВтг), що становить близько 50% від усього реалізованого обсягу за ці 5 місяців. У лютому 2025 р. вже не було законтрактовано жодної ГПЕЕ.

"Укргідроенерго" зайняло 81% у структурі торгів, решта — "Гарантований покупець". "Енергоатом" вийшов з першими торгами гарантіями походження електроенергії на початку березня, компанія пропонувала на продаж 808 гарантій на ресурс гідроенергії на листопад 2024 (ресурс Ташлицької ГАЕС, що розташована біля Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині). Проте попиту на цю позицію ну було. На 10 березня найбільший виробник електроенергії в країні оголосив ще один аукціон.

Вид ВДЕ за акцептованим обсягом ГПЕЕ, за жовтень 2024 – лютий 2025, %

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних «Оператора ринку» та Української енергетичної біржі

Стартова ціна гарантій походження електроенергії коливається в межах 10-13 грн/МВтг, на результативних аукціонах кінцева ціна реалізації зазвичай лишається на рівні стартової.

На 4 березня у реєстрі гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, вже зареєстровано 1088 облікових записів.

Головною причиною такого низького попиту є відсутність стимулів для покупців. Фактично, зараз в Україні гарантії походження електроенергії не надають додаткових "бенефітів" для споживачів.

Окремо слід зазначити й про роль USAID в імплементації механізму гарантій походження в Україні. Як зазначали минулого року в Енергорегуляторі, було укладено тристоронній договір між НКРЕКП, компанією Grexel Systems Ltd та USAID ПЕБ, який передбачає залучення коштів міжнародної технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку для оплати користування програмним забезпеченням G-REX впродовж чотирьох календарних років. Що буде далі з цією ініціативою — невідомо.

Наразі наступний крок – приєднання до АІВ (Асоціації органів емітентів), яке очікується у 2025-2026 рр.

Про що думають розвинені ринки

Поки Україна знаходиться на початковому етапі впровадження механізму, на світовому ринку вже активно обговорюють необхідність впровадження «детальних» гарантій (Granular Guarantees of Origin (G-GOs)), які передбачають дані щодо часу (з інтервалом у пів години) відпуску електроенергії. Це дозволяє точніше відстежувати використання електроенергії з ВДЕ. В Montel виокремили такі переваги G-GOs: підвищення прозорості у споживанні відновлюваної енергії; покращена корпоративна звітність щодо сталого розвитку; підвищений попит на відстеження відновлюваної енергії в реальному часі.

Висновки

Ринок гарантій походження електроенергії в Україні поки що знаходиться на початковій стадії розвитку та стикається з низьким попитом через відсутність мотивації для споживачів. Попри запуск торгів та наявність перших учасників, акцептовані обсяги торгів зменшуються, а інтерес до механізму поки що обмежений.

Ключовими факторами для розвитку ринку можуть стати додаткові стимули для бізнесу, розширення регуляторних вимог, а також інтеграція України в міжнародні механізми гарантій походження. Очікуване приєднання до АІВ однозначно сприятиме активізації ринку.