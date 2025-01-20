Газовая инфраструктура Украины функционирует в штатном режиме, несмотря на российские обстрелы: основные показатели в январе

Россия 15 января в очередной раз произвела массированный обстрел украинской территории. По словам президента Украины Владимира Зеленского, главной целью российских атак была газовая инфраструктура. Разные медиа отмечали, что под удар попали газодобывающие объекты Группы "Нефтегаз" и инфраструктура подземных хранилищ газа на Западе Украины.

Россия далеко не впервые атакует энергетическую инфраструктуру Украины, хотя более ощутимы для населения атаки на энергетические объекты, которые прямо влияют на наличие или отсутствие отключений электроэнергии и их продолжительность. Тем не менее атаки на газовую инфраструктуру происходят систематически, даже если о них реже упоминают.

По сообщению народного депутата Украины, члена комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, в результате удара было повреждено наземное оборудование газохранилища на Западе Украины. Как известно, именно на Западе расположены основные мощности украинских подземных хранилищ газа, которые используются не только украинскими компаниями, но и иностранными заказчиками услуг хранения.

Несмотря на российскую атаку, подземные хранилища газа продолжили работать в штатном режиме, о чем в тот же день сообщила пресс-служба Группы "Нафтогаз". Вероятно, поврежденное оборудование удалось быстро заменить. Компания неоднократно отмечала, что приобрела запасное оборудование для наземной инфраструктуры, чтобы быстро заместить поврежденные объекты в случае атак.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в январе 2025 колеблется в пределах 36-64 миллионов кубометров в сутки. Нынешние объемы отбора заметно ниже, чем в соответствующий период прошлого года, когда отбор газа в середине января колебался в диапазоне 90-105 миллионов кубометров. Меньшее количество отбора связано с рядом причин, среди которых меньше потребления в связи с теплой погодой и почти отсутствует экспорт газа из подземных хранилищ.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа 15 января опустились ниже 9 миллиардов кубометров, с учетом буферного газа и активного газа долгосрочного хранения.

Потребление природного газа в Украине в январе колеблется от 95-110 миллионов кубометров в сутки. По предварительным оценкам, в январе объемы потребления газа могут составить более 3,2 млрд кубометров, что на 12% меньше, чем в январе прошлого года. Меньшее потребление газа связано с относительно теплой погодой в первой половине месяца.

Вдобавок к запасам газа в подземных хранилищах важным поддерживающим фактором этой зимы является внутренняя добыча природного газа. В середине января валовая добыча природного газа превышает 54 миллиона кубометров в сутки, покрывая около половины внутреннего потребления газа. Добыча газа в январе 2025 г. примерно на 5% выше, чем в январе прошлого года.

Украинский газовый рынок после завершения транзита российского газа функционирует в определенной изоляции с соседними рынками, поскольку объемы импорта и экспорта природного газа незначительны. Импорт природного газа составляет около 1,3 миллиона кубометров в сутки. По моей информации, импортируют природный газ компании, победившие в аукционах «Укртрансгаза» на поставку импортируемого природного газа в январе-марте. «Укртрансгаз» с конца декабря прошлого года приобрел более 96,5 миллиона кубометров природного газа на средства тарифной выручки, полученной в 2023 г.

Следовательно, несмотря на постоянные российские атаки на украинскую энергетическую, в том числе газовую, инфраструктуру, внутренний рынок продолжает функционировать. Добыча природного газа демонстрирует рост, который на фоне меньших запасов газа в хранилищах будет поддерживать Украину в этом отопительном сезоне.