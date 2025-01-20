Газова інфраструктура України функціонує в штатному режимі попри російські обстріли: основні показники у січні

Росія 15 січня черговий раз здійснила масований обстріл української території. За словами президента Україна Володимира Зеленського головною ціллю російських атак була газова інфраструктура. Різні медіа зазначали, що під удар потрапили газовидобувні об’єкти Групи “Нафтогаз” та інфраструктура підземних сховищ газу на Заході України.

Росія далеко не вперше атакує енергетичну інфраструктуру України, хоча більш відчутними для населення є атаки на енергетичні об’єкти, які прямо впливають на наявність чи відсутність відключень електроенергії та їх тривалість. Тим не менше, атаки на газову інфраструктуру відбуваються систематично, навіть якщо про них рідше згадують.

За повідомленням народного депутата України, члена комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, в результаті удару було пошкоджено наземне обладнання газосховища на Заході України. Як загально відомо, саме на Заході розташовані основні потужності українських підземних сховищ газу, які використовуються не лише українськими компаніями, а та іноземними замовниками послуг зберігання.

Не дивлячись на російську атаку, підземні сховища газу продовжили працювати у штатному режимі, про що у той же день повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз". Ймовірно, пошкоджене обладнання вдалося швидко замінити. Компанія неодноразово зазначала, що придбала запасне обладнання для наземної інфраструктури, щоб могти швидко замістити пошкоджені об’єкти у разі атак.

Відбір природного газу з підземних сховищ у січні 2025 року коливається у межах 36-64 мільйонів кубометрів на добу. Цьогорічні обсяги відбору є помітно нижчими, ніж у відповідний період минулого року, коли відбір газу в середині січня коливався в діапазоні 90-105 мільйонів кубометрів. Менше обсяги відбору пов’язані з рядом причин, серед яких менше споживання у зв’язку з теплою погодою та майже відсутній експорт газу з підземних сховищ.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 15 січня опустилися нижче 9 мільярдів кубометрів, з урахуванням буферного газу та активного газу довгострокового зберігання. Цьогорічні обсяги газу в сховищах є меншими, ніж у попередні роки, проте накопиченого ресурсу вистачає для проходження поточного опалювального сезону.

Споживання природного газу в Україні у січні коливається у межах 95-110 мільйонів кубометрів на добу. За попередніми оцінками, у січні обсяги споживання газу можуть скласти понад 3,2 мільярди кубометрів, що на 12% менше, ніж у січні минулого року. Менше споживання газу пов’язано з відносно теплою погодою у першій половині місяця.

На додаток до запасів газу в підземних сховищах важливим підтримуючим фактором цієї зими є внутрішній видобуток природного газу. В середині січня валовий видобуток природного газу перевищує 54 мільйони кубометрів на добу, покриваючи близько половини внутрішнього споживання газу. Видобуток газу в січні 2025 року приблизно на 5% вище, ніж у січні минулого року.

Український газовий ринок після завершення транзиту російського газу функціонує в певній ізоляції з сусідніми ринками, оскільки обсяги імпорту та експорту природного газу є незначними. Імпорт природного газу складає близько 1,3 мільйони кубометрів на добу. За моєю інформацією, імпортують природного газ компанії, що перемогли в аукціонах «Укртрансгазу» на постачання імпортованого природного газу в січні-березні. «Укртрансгаз» з кінця грудня минулого року придбав понад 96,5 мільйонів кубометрів природного газу на кошти тарифної виручки, отриманої у 2023 р.

Отже, попри на постійні російські атаки на українську енергетичну, зокрема і газову, інфраструктуру, внутрішній ринок продовжує функціонувати. Видобуток природного газу демонструє зростання, що на фоні менших запасів газу в сховищах, підтримуватиме Україну цього опалювального сезону.