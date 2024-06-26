Инвестиции – маркер трендов: какого уровня мы достигли, что происходит и к каким прогнозам прислушаться

Средство денег выглядит надежным фактором, когда нужно оценить ситуацию на рынке и спрогнозировать тенденции. Инвесторы тщательно изучают ситуацию, ведь речь идет об их финансовых ресурсах, поэтому оснований не доверять их анализу и интуиции нет.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Инвестиции можно определить как поиск баланса между риском и выгодой, но ключевым фактором в этом процессе есть доверие. Продукт, команда, потребительские тренды – почему-то из этого, как ни всем вместе, инвестор точно доверяет.

Приход инвесторов на украинский рынок – это развитие не только отрасли, но и страны в целом. Мы были на верном направлении, но полномасштабная война внесла свои коррективы, бороться с отрицательным влиянием которых нам придется еще долго.

Как все развивалось

10 лет назад инвестиции в украинские стартапы едва можно было назвать даже скромными. По итогам 2014 года наши компании привлекли всего 42 миллиона долларов. 146 и 80 миллионов в следующие 2 года тоже не давали возможности говорить о безумном росте финансирования украинских стартапов.

Впрочем, впоследствии динамика начала очень приятно радовать. Инвестиционные итоги следующих лет выглядели следующим образом:

2017 – 265 миллионов;

2018 – 323 миллиона;

2019 – 543 миллиона;

2020 – 409 миллионов.

2021 – 943 миллиона;

2022 – 613 миллионов.

За 5 лет венчурный рынок Украины вырос более чем в 3 раза. Украинские разработчики, бросавшие все силы на аутсорс, все более активно рассматривали вариант с созданием своего продукта. По итогам 2021 года более десятка известных в мире компаний открыли свои представительства по разработке в Украине. Grid Dynamics, BlaBlaCar, Glovo и другие увидели очевидные преимущества, которые может дать R&D-центр в Украине.

"Украина известна в мире своими программистами, и это играет не последнюю роль при выборе локации международными компаниями, такими как наша", - сказал Local Manager американской компании Globality Виталий Яскал. Несмотря на логический рост зарплат на украинском рынке, они все равно остались более конкурентными, чем в США или Европе.

Десятки специалистов получили возможность работать над известными на весь мир продуктами, отрасль развивалась, увеличивая экспортный потенциал, все больше инвесторов и международных игроков по примеру коллег были готовы делать ставку на Украину. Ожидалось, что в 2022 году инвестиции перевалят за миллиард, но все перевернула война.

Война нас отвергла, но не в начало

По итогам 2022 суммарные инвестиции в украинские стартапы составили 218 миллионов долларов. Да, это довольно далеко от рекордного показателя 2021 года, но мы остались выше показателя 10-летней давности.

Также следует учесть, что в 2014 году россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а в феврале 2022 года совершила полномасштабное нападение. С учетом этого фактора разница между 42 и 218 миллионами выглядит еще более существенной. Следовательно, можно заключить, что даже в сложные времена и при больших рисках украинские стартапы и специалисты остались интересными для западного капитала. Это хороший фундамент, на котором можно строить многие истории успеха.

Следует отметить, что инвесторы шли к известным командам, в устойчивости которых были уверены. 62% от инвестиций в 2022 году получили AirSlate, Preply, Fintech Farm и Spin.ai. Стартап с рынка недвижимости Rentberry получил 15 миллионов, но об этом стало известно только в середине 2023-го.

Аналитики Dealroom сообщили , что глобальные венчурные инвестиции существенно обвалились. Причина – высокая учетная ставка Федеральной резервной системы США и замедление роста технологических компаний. Итак, война – не единственный фактор, сдерживавший приход капитала. Украинские компании тоже не хотели снижать свою оценку, ведь ценят свою работу и потенциал.

И даже несмотря на большие вызовы, Украина стала третьей в Восточной Европе по инвестициям в стартапы. Учитывая условия и риски, этот тренд показал – если привлекательность украинского ИТ-рынка не смогла "обвалить в ноль" даже полномасштабная война, то разговоры о будущих больших перспективах не так уж безосновательны.

2023-й – новая веха истории

В I квартале 2023 года украинские стартапы закрыли сделок на 20 миллионов долларов. Следует учесть, что некоторые вливания не объявляются публично, поэтому реальность несколько иная. Что касается размера инвестиций, то можно предположить, что небольшие объемы обусловлены финансовым кризисом, охватившим деловой мир по всему земному шару. Поскольку крупные инвесторы – не клиенты тарологов и астрологов, то к своим деньгам относятся осторожно и во времена потрясений решают придержать их при себе. Акцент делается на отрасли, которые могут похвастаться постоянным ростом или высокой актуальностью, например fintech, healthcare, defense.

Большим размером инвестиций могли похвастаться основательницы DressX, создающие виртуальную одежду – раунд закрыл 15 миллионов долларов. Kolibrio удалось привлечь 2 миллиона. Fuelfinance, Deus Robotics и Harmix получили меньшие вливания. GeekPay и Gigradar суммы сделок не раскрыли.

ІІ квартал 2023 года уже был куда более оживленным – сумма инвестиций в украинские стартапы выросла до 35 миллионов долларов. О прыжке на 75% за квартал мечтают едва ли не все бизнесы, так что такая динамика настроила на позитив. Самыми громкими кейсами привлечения средств стали:

Fintech Farm – 22 миллиона долларов; фабрику необанков Дубилета оценивают более чем в 100 миллионов;

Propertymate – 5,5 миллиона долларов, работает на американском рыке недвижимости;

Haiqu – 4 миллиона долларов, работает над технологиями для повышения эффективности квантовых компьютеров.

Около миллиона удалось привлечь Masthead Data, Zeely и Osavul. Венчурный рынок все больше присматривался к возможностям Украины и анализировал ситуацию безопасности.

Впоследствии инвестиционные пристрастия начали разгораться как любовные истории в индийском кино. Настоящей сенсацией стали 70 миллионов долларов для Preply. Хорошим вливанием могли похвастаться и Miratech – 5 миллионов от International Finance Corporation и "сколько никто не знает, потому что секрет" от Horizon Capital. В общей сложности 16 раундов и разнообразие деятельности стартапов – от опавших листьев (Releaf Paper) до блокчейна (Stroom) – свидетельствуют о том, что венчурный рынок медленно возвращается.

Чего ждать дальше

Украина уже третий год находится в состоянии полномасштабной войны, глобальные условия пока еще не отличаются стабильностью: местами возникают вооруженные конфликты, многие рынки еще ищут баланс, на фоне выборов в США также разгорается немало спекуляций. Если верить Талебу, даже в более стабильных условиях сделать верный прогноз на будущее очень тяжело. Мы же живем во время сразу нескольких "черных лебедей", поэтому вряд ли хорошей идеей является планировать что-то во временном промежутке больше квартала.

Из хороших новостей: инвестиции в Украину, несмотря ни на что, идут. В первом квартале 2024 года украинские стартапы привлекли как минимум 42 миллиона долларов. Да, это относительно немного по сравнению с предыдущими годами, а все же лучше, чем ничего. В основном небольшой размер траншей логически объясняется рисками. Популярность имеют различные ИИ, обработка и оптимизация данных, кибербезопасность и military tech. В этих областях украинцы имеют глубокий опыт, что является ключевым фактором для роста. Вполне возможно, что мы будем претендовать на верхние позиции в мире.

По мнению Dealroom, потенциал украинских стартапов составляет около 28 миллиардов долларов. То есть у нас есть хорошая база, теперь осталось привести деньги. А с этим, будь откровенны, сложнее. Россия увеличила интенсивность ракетных обстрелов, снова возникла угроза блекаутов, специалисты продолжают мобилизоваться. Мы получаем уникальную экспертизу, но без гарантий безопасности большой капитал за ней не придет. Нужно идти ему навстречу, но это уже тема другого разговора.